Northleaf étoffe son équipe de développement commercial avec la nomination de Sophia Damianou au poste de directrice générale à Londres





Northleaf Capital Partners (Northleaf), une société internationale de placements sur les marchés privés, a le plaisir d'annoncer la nomination de Sophia Damianou au poste de directrice générale en charge du développement commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMOA). À ce poste, Sophia dirigera les activités de développement commercial et de relations avec les investisseurs de Northleaf, depuis le bureau londonien de la société, et renforcera les relations avec les investisseurs institutionnels, les consultants et les conseillers dans l'ensemble de la région EMOA.

"Nous sommes ravis d'accueillir Sophia au sein de l'équipe Northleaf", déclare Jeff Pentland, directeur général et chef du développement commercial chez Northleaf. "En tant que notre première responsable exécutive en charge du développement commercial basée à Londres, Sophia apporte toute son expertise en matière de contenus, et collectes de fonds consultatifs et de renforcement des relations pour contribuer activement à l'expansion continue de nos activités en Europe."

Avant d'intégrer Northleaf, Sophia travaillait dernièrement chez CapeView Capital, un gestionnaire d'actifs alternatifs basé à Londres, où elle était directrice du marketing en charge des ventes mondiales pour tous les produits de la société. Auparavant, Sophia avait dirigé la stratégie de développement commercial pour les nouveaux marchés dans la région EMOA chez Mesirow Financial, une société internationale de services financiers. Sophia débuta sa carrière au sein de l'équipe d'introduction de capital chez Credit Suisse. Sophia est diplômée d'un MBA (finance) de la Columbia Business School et d'un M.Sc. (droit et économie) de la London School of Economics.

Northleaf a récemment annoncé avoir levé du capital supplémentaire pour son programme mondial de placements privés sur le marché intermédiaire, et gère actuellement plus de 12 milliards USD de capitaux privés, de crédits privés et d'engagements en infrastructure, pour le compte d'investisseurs institutionnels et de gestion patrimoniale au Canada, en Europe, aux États-Unis et en Asie. L'équipe de Northleaf compte plus de 130 professionnels dans ses bureaux de Toronto, Montréal, Londres, New York, Chicago, Menlo Park et Melbourne. Le portefeuille mondial de Northleaf comprend plus de 350 placements actifs dans 34 pays, en mettant l'accent sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire.

"Je suis ravie de renforcer la présence de Northleaf en Europe et au Moyen-Orient, et de mettre en oeuvre la stratégie de service client premium personnalisé de la société", déclare Sophia. "Il s'agit d'une opportunité extraordinaire pour améliorer la position de Northleaf en tant que gestionnaire mondial d'actifs institutionnels de premier rang."

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est un investisseur indépendant international sur les marchés privés, gérant des engagements sous gestion dépassant les 12 milliards USD dans des placements privés, des crédits privés et des infrastructures, qui lui ont été confiés par des régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, des fonds de dotation, des fondations, des institutions financières et des bureaux de gestion de patrimoniale.

Répartie entre Toronto, Montréal, Londres, New York, Chicago, Menlo Park et Melbourne, l'équipe de 130 employés de Northleaf se consacre exclusivement à l'approvisionnement, à l'évaluation et à la gestion d'investissements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Le portefeuille de Northleaf comporte plus de 350 investissements actifs dans 34 pays, avec une attention particulière portée aux sociétés et actifs du marché intermédiaire. Northleaf gère actuellement sept fonds mondiaux de placements privés, deux fonds spécialisés sur le marché secondaire, trois fonds mondiaux de crédit privé, trois fonds d'infrastructure directs axés sur les marchés de l'OCDE, et une série de mandats d'investissement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs institutionnels et des firmes de gestion patrimoniale. Pour de plus amples renseignements sur Northleaf, veuillez visiter www.northleafcapital.com.

