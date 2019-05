Capital Group Canada annonce des améliorations continues pour les investisseurs





TORONTO, le 16 mai 2019 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group ») a annoncé aujourd'hui les changements suivants au sujet de ses fonds communs de placement :

Des paliers supplémentaires pour des frais de gestion plus bas

À partir du 1er juin 2019, Capital Group mettra en oeuvre de nouveaux paliers de frais de gestion au sein de son Fonds Capital Group actions mondialesMC (Canada) (« Fonds actions mondiales »), de son Fonds Capital Group équilibré mondialMC (Canada) (« Fonds équilibré mondial ») et de son Fonds Capital Group obligations mondialesMC (Canada) (« Fonds obligations mondiales »). Ces paliers de frais permettent à Capital Group de partager les économies d'échelle avec les investisseurs à mesure que l'actif du fonds croît.

Un nouveau palier de frais de gestion dégressifs s'appliquera sur l'actif du Fonds actions mondiales dépassant 6,5 milliards de dollars :

Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) Taux des frais de gestion annuels

Palier de l'actif

Séries A et

T4 Série B* Série D Séries F et F4 Jusqu'à 500 M$

1,80 % 1,95 % 1,05 % 0,80 % Plus de 500 M$ et jusqu'à

1,5 G$

1,75 % 1,90 % 1,00 % 0,75 % Plus de 1,5 G$ et jusqu'à 3,5 G$

1,71 % 1,86 % 0,96 % 0,71 % Plus de 3,5 G$ et jusqu'à 6,5 G$

1,685 % 1,835 % 0,935 % 0,685 % Plus de 6,5 G$ (au 1er juin 2019)

1,665 % 1,815 % 0,915 % 0,665 %

* Depuis le 24 mai 2018, les parts de série B ne sont plus offertes mais des parts additionnelles pourraient continuer d'être émises dans le cadre du réinvestissement des distributions.

Pour le Fonds équilibré mondial, un nouveau palier de frais de gestion dégressifs s'appliquera sur l'actif dépassant 1,5 milliard de dollars :

Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) Taux des frais de gestion annuels

Palier de l'actif

Séries A et T4 Série B* Séries F et F4 Jusqu'à 500 M$

1,75 % 1,90 % 0,75 % Plus de 500 M$ et jusqu'à

1,5 G$ 1,70 % 1,85 % 0,70 % Plus de 1,5 G$ (au 1er juin 2019)

1,67 % 1,82 % 0,67 %

* Depuis le 24 mai 2018, les parts de série B ne sont plus offertes mais des parts additionnelles pourraient continuer d'être émises dans le cadre du réinvestissement des distributions.

De plus, les frais d'administration pour le Fonds équilibré mondial ont diminué de trois points de base alors que l'actif du portefeuille a récemment dépassé 1 milliard de dollars.

Un nouveau palier de frais de gestion dégressifs s'appliquera sur l'actif du Fonds obligations mondiales dépassant 500 millions de dollars :

Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada) Taux des frais de gestion annuels Palier de l'actif

Séries A et AH Séries F et FH Jusqu'à 500 M$

1,15 % 0,65 % Plus de 500 M$ (au 1er juin 2019)

1,11 % 0,61 %

Ces paliers de frais auront également une incidence sur ces séries à frais négociés, car les frais de gestion négociés à l'égard des parts de série I ne dépasseront pas ceux payables à l'égard des parts de série F des fonds et les frais de gestion négociés à l'égard des parts de série O ne dépasseront pas ceux payables à l'égard des parts de série A des fonds. Veuillez consulter le prospectus pour plus de renseignements.

Réduction des frais de gestion à l'égard du Fonds Capital Group occasions totales marchés émergentsMC (Canada)

À partir du 1er juin 2019, les frais de gestion annuels pour le Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada) (« Fonds occasions totales marchés émergents ») seront réduits de 10 points de base. Les nouveaux taux des frais de gestion annuels pour la série A, la série T4, la série B*, la série D, la série F et la série F4 du Fonds occasions totales marchés émergents seront les suivants :

Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada) Taux des frais de gestion annuels Actuel Nouveau (au 1er juin 2019)

Jusqu'à 500 M$ Plus de 500 M$ Jusqu'à 500 M$ Plus de 500 M$ Séries A et T4 2,00 % 1,90 % 1,90 % 1,80 % Série B* 2,15 % 2,05 % 2,05 % 1,95 % Série D 1,25 % 1,15 % 1,15 % 1,05 % Séries F et F4 1,00 % 0,90 % 0,90 % 0,80 %

* Depuis le 24 mai 2018, les parts de série B ne sont plus offertes mais des parts additionnelles pourraient continuer d'être émises dans le cadre du réinvestissement des distributions.

La réduction des frais de gestion aura également une incidence sur les frais de gestion négociés à l'égard des parts de série I, car les frais de gestion négociés à l'égard des parts de série I ne dépasseront pas ceux payables à l'égard des parts de série F du Fonds occasions totales marchés émergents.

Ce que ces changements signifient pour les investisseurs

Le RFG, ou ratio des frais de gestion, comprend les frais de gestion, les charges d'exploitation (y compris les frais d'administration) et les taxes appliquées à ces frais. Des frais plus bas engendrent la diminution des RFG, ce qui peut permettre aux investisseurs de bénéficier de résultats plus avantageux; continuant ainsi la politique de longue date de Capital Group qui vise à prendre des décisions en fonction de ce qu'elle estime être dans l'intérêt à long terme des investisseurs.

Mises à jour de l'équipe de gestion

Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadienMC (Canada)

À partir du 31 mai 2019, le mandat ajoutera les gestionnaires de portefeuille suivants (années d'expérience dans le secteur, emplacement) :

Thomas H. Høgh (32, Londres)

Thomas Reithinger (8, Londres)

Mark Brett quittera le portefeuille.

Fonds Capital Group actions américainesMC (Canada)

Vers le 1er juin 2019, le mandat ajoutera les gestionnaires de portefeuille suivants (années d'expérience dans le secteur, emplacement) :

Grant L. Cambridge (26, Los Angeles )

(26, ) Joyce E. Gordon (38, Los Angeles )

(38, ) James B. Lovelace (37, Los Angeles )

(37, ) Donald D. O'Neal (33, San Francisco )

(33, ) Eric S. Richter (27, Washington, D.C. )

(27, ) Martin Romo (27, San Francisco )

Mark Hickey quittera le portefeuille.

Comment le Système Capital accommode-t-il le changement?

Capital Group utilise le Système Capital, une approche exclusive en matière de placement, depuis plus de 60 ans. Ce système combine les décisions de placement de personnes qui se complètent par leurs approches de placement, leurs niveaux d'expérience, leur profils et leurs domaines de recherche. L'un de ses nombreux avantages est que les changements apportés à la sélection des gestionnaires de portefeuille perturbent moins la stratégie globale que s'ils suivaient un système à gestionnaire unique. Le départ d'un gestionnaire d'une stratégie ou l'ajout d'un gestionnaire a lieu de manière ordonnée, car chaque stratégie est conçue en vue d'assurer la continuité à long terme au sein d'une équipe de décideurs. Ces changements peuvent être effectués avec des perturbations minimes aux activités quotidiennes et à l'objectif global de la stratégie.

Un niveau de risque plus faible pour le Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada)

À la suite d'un examen annuel du niveau de risque de placement du fonds, le niveau de risque pour le Fonds Capital Group ciblé actions canadiennesMC (Canada) (« Fonds ciblé actions canadiennes ») est passé de « moyen » à « faible à moyen ». Le niveau de risque du fonds est déterminé en fonction de la méthodologie exigée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières.

Aucun changement n'est apporté à l'objectif de placement, aux stratégies ou à la gestion du fonds avec ce nouveau niveau de risque.

De plus amples renseignements sur la méthodologie du niveau de risque, notamment le risque lié à la volatilité historique qui est mesuré par l'écart-type du rendement du fonds, se trouvent dans le prospectus.

Changements apportés au sous-conseiller du portefeuille

À partir du 1er juillet 2019, Capital Research and Management Company, une société affiliée de Capital Group, assumera les responsabilités de sous-conseiller du portefeuille des fonds Capital Group suivants : le Fonds ciblé actions canadiennes, le Fonds occasions totales marchés émergents, le Fonds Capital Group actions internationalesMC (Canada) et le Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien (Canada). Capital Guardian Trust Company cessera d'être sous-conseiller de ces fonds.

Aucun changement n'est apporté aux objectifs de placement ou aux stratégies des fonds.

Les renseignements au sujet des changements mentionnés ci-dessus et qui s'appliquent aux séries actuellement offertes seront disponibles dans le prospectus simplifié des fonds à déposer. Le prospectus simplifié sera disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web du gestionnaire au capitalgroup.com/ca.

À propos de Capital Group

Gestion d'Actifs Capital International (Canada), Inc. et les fonds Capital Group font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group axe ses efforts sur l'obtention de résultats supérieurs aux investisseurs à long terme, grâce à des portefeuilles reposant sur de fortes convictions, un travail de recherche rigoureux et une responsabilisation individuelle de nos gestionnaires. Au 31 décembre 2018, Capital Group gère plus de 1 600 milliards de dollars américains en actions et en actifs à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels du monde entier.

SOURCE Capital Group Canada

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 08:07 et diffusé par :