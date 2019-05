Le CEFRIO renouvelle son équipe et accueille Bruno Guglielminetti





MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - M. Michel Langelier, président-directeur général du CEFRIO, est heureux d'annoncer que de nouveaux joueurs se joignent à son équipe, pour appuyer celle-ci dans sa mission d'accélérer et de réussir la transformation numérique des PME et des organisations du Québec.

À compter du 3 juin 2019, M. Bruno Guglielminetti, journaliste, vulgarisateur et animateur bien connu, expert du numérique, agira comme porte-parole du CEFRIO. À la barre de son podcast hebdomadaire Mon Carnet, M. Guglielminetti oeuvre depuis plus de 25 ans à éveiller les citoyens et la collectivité aux défis et aux opportunités que présentent les nouvelles technologies. Il mettra ses grandes compétences et sa fine connaissance des enjeux liés au numérique au service du CEFRIO et nous sera d'un grand secours pour comprendre et mesurer les impacts et les évolutions technologiques du numérique, dans notre société.

M. Denis Paquet sera conseiller et chargé de projet à l'administration publique pour le CEFRIO. M. Paquet a oeuvré pendant vingt ans dans la fonction publique fédérale, avant de faire partie de plusieurs cabinets politiques au gouvernement du Québec, au cours des quinze dernières années. Il assurera la liaison avec les entreprises et les organisations, en appui aux projets d'accompagnement en transformation numérique, et sera chargé de coordonner les communications internes et externes, ainsi que la mobilisation des partenaires du CEFRIO.

M. Roger Léger, occupera le poste de conseiller aux communications. Fort d'une douzaine d'années d'expérience et de pratique auprès de grandes entreprises en télécommunication, d'établissements de recherche postsecondaires et de partenaires de l'écosystème d'innovation, M. Léger sera chargé d'assurer la continuité avec les réseaux de diffusion du CEFRIO, et responsable de la planification et de l'exécution des activités communicationnelles, en appui aux projets et stratégies numériques.

M. Denis Remon, agent de projet, collabore en soutien à l'équipe dans l'application des travaux de recherche en innovation des organisations. Spécialisé en pédagogie et en administration des affaires, M. Remon apporte avec lui son expertise en ce qui touche les enjeux de commercialisation des innovations.

Mme Sylvia Kuersteiner, agente d'information, occupera également le poste d'adjointe à la direction générale, assurant, entre autres, la coordination et le suivi administratif des activités du CEFRIO. Sa connaissance de l'organisation est déjà mise à profit.

Enfin, Mme Samantha-Kim Cantin, étudiante en sciences politiques, sera chargée d'appuyer les divers responsables des communications, de l'organisation d'événements et de l'administration du CEFRIO, domaines où elle a de l'expérience. Engagée socialement, active en philanthropie et en politique, Mme Cantin nous apporte aussi son expertise en relations publiques.

Organisme de recherche et d'innovation, le CEFRIO accompagne les entreprises et les organisations dans la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires par l'appropriation du numérique. Membre de QuébecInnove, le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin d'agir comme accélérateur de la culture numérique dans les organisations. Il identifie les utilisations du numérique, les expérimente et les diffuse, au profit de tout le Québec. Son action s'appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs ainsi que l'engagement de plus de 280 membres. Son principal partenaire financier est le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

