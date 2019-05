Un soutien inébranlable aux jeunes depuis trente ans - Parmalat Canada célèbre trente années de partenariat avec Jeunesse, J'écoute





TORONTO, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Parmalat Canada est fière de faire partie des partenaires fondateurs de l'organisme Jeunesse, J'écoute. Il y a trente ans jour pour jour, en 1989, Jeunesse, J'écoute mettait sur pied une ligne téléphonique s'adressant aux jeunes victimes d'abus. À l'époque, Ault Canada (aujourd'hui Parmalat Canada) constatait le manque de ressources offertes aux jeunes à travers le pays. De concert avec trois autres partenaires, un service de consultation téléphonique gratuit était alors lancé pour venir en aide à toute jeune personne en détresse, où qu'elle se trouve au pays. En composant le numéro de Jeunesse, J'écoute imprimé sur les emballages des produits de Parmalat Canada, les jeunes ont maintenant accès à des conseils pour les aider, au téléphone, via texto ou sur le Web. Au fil des années, le service a évolué et est devenu accessible sur d'autres canaux, comme la plateforme de clavardage et, plus récemment, le service de messagerie texte.

Parmalat Canada s'est engagée envers la santé et le bien-être de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, que ce soit en offrant aux consommateurs des produits alimentaires de qualité supérieure ou en collaborant pour améliorer leur vie par l'entremise de son soutien à Jeunesse, J'écoute et à travers d'autres initiatives communautaires locales.

Parmalat Canada retire une réelle fierté d'avoir pu amasser, grâce aux dons recueillis au fil des trente dernières années auprès de ses employés, plus de 4,2 millions de dollars.

« Les Canadiens sont au coeur des préoccupations de notre entreprise. Notre entreprise familiale puise ses racines dans les valeurs communautaires. Chaque jour, nous sommes animés par le souci d'offrir des produits sains, nutritifs et savoureux qui contribuent au bien-être des gens. Sans oublier notre souci de créer des occasions de se rassembler autour d'un bon repas - un aspect qui passe souvent inaperçu. Lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai été frappé de constater combien les problèmes de santé mentale étaient criants, en quantité et en gravité, et combien cet état de fait se manifeste au travers des jeunes générations, qui trouvent trop souvent comme seule issue de s'enlever la vie. Il est crucial pour nous d'exercer une influence positive sur la société et de s'assurer que Jeunesse, J'écoute demeure accessible à tous les jeunes au Canada lorsqu'ils ressentent de la détresse », a affirmé Mark Taylor, président et chef de la direction, Parmalat Canada.

« Le soutien continu de Parmalat Canada lors des 30 incroyables dernières années a permis de s'assurer que les services de Jeunesse, J'écoute soient toujours disponibles pour les milliers de jeunes qui communiquent avec nous chaque jour », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Ensemble, nous pouvons certainement améliorer la santé mentale et le bien-être des jeunes au Canada. Nous devons toujours être là pour les jeunes - ils ont besoin de nous plus que jamais. »

Parmalat Canada continuera de soutenir Jeunesse, J'écoute dans les années à venir, afin de s'assurer que l'organisme puisse poursuivre ses activités et continuer à grandir.

À propos de Parmalat Canada

Forte d'une histoire s'étalant sur 120 ans dans l'industrie laitière canadienne, Parmalat Canada prépare et commercialise une gamme de produits alimentaires de qualité qui aident les Canadiens à maintenir un équilibre dans leur vie. Parmalat Canada produit du lait, des produits et ingrédients de source laitière, des produits alimentaires de culture, des produits de fromage et des tartinades. L'engagement de nos employés à l'égard de la qualité et de l'innovation a fait de Parmalat Canada l'une des entreprises alimentaires les plus importantes et les plus dynamiques au Canada, avec plus de 3 000 employés oeuvrant dans 16 centres d'exploitation au pays. Parmalat Canada est une filiale du Groupe Lactalis. Pour plus de renseignements : http://www.parmalat.ca .

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul organisme du Canada à offrir aux jeunes des services professionnels d'intervention, d'information et de ressources à toute heure du jour et de la nuit, ainsi qu'un soutien par messagerie texte offert par des bénévoles. Jeunesse, J'écoute apporte aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes de l'espoir et du soutien par l'intermédiaire de ses services gratuits et anonymes en français et en anglais. Jeunesse, J'écoute est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui tire la majorité de ses revenus de dons de particuliers, de fondations, d'entreprises, ainsi que d'événements communautaires de collecte de fonds.

