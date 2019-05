Nespresso Canada devient le partenaire café officiel de l'émission matinale Salut, Bonjour!





QUÉBEC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada est fière d'annoncer la signature d'un partenariat d'envergure pour une période de trois ans avec la référence matinale télévisuelle: Salut, Bonjour! Nespresso devient donc le partenaire café officiel de l'émission diffusée en semaine. L'entente signée avec Québecor permettra à l'entreprise de prendre part aux matins des Québécois et Québécoises à travers la quotidienne, mais également à travers plusieurs autres de ses plateformes.

« Pour une très grande partie de la population québécoise, l'émission Salut Bonjour ! fait partie de la routine matinale tout comme le plaisir de déguster un café de qualité. Nous sommes très heureux de nous intégrer à cette référence québécoise pour laquelle le succès ne se dément pas », déclare Julie Pomerleau, directrice marketing chez Nespresso Canada.

Les experts café de Nespresso auront également le plaisir de faire quelques interventions ciblées en ondes en cours d'année afin d'aborder, au bénéfice des consommateurs, différents sujets, dont le caractère unique de ses produits, et le programme novateur de recyclage des capsules de café. « Le plaisir de déguster un café parfait n'est pas la résultante du hasard, mais bien celui d'un méticuleux travail de recherche et de développement qui débute dès la récolte jusqu'à l'encapsulage. Ce partenariat nous donne aussi l'occasion d'approfondir les connaissances café des auditeurs de l'émission », ajoute Mme Pomerleau.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 100 000 fermiers répartis dans 13 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durabletm afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 80 pays et emploie plus de 13 600 personnes. En 2018, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 800 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-Nespresso.com.

