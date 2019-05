Air Canada conclut une entente exclusive avec Transat A.T. inc. afin de procéder au regroupement des deux sociétés





Le regroupement de ces deux chefs de file québécois du voyage profitera à toutes les parties prenantes; le contrôle de Transat A.T. inc. restera au Québec.

Acquisition de toutes les actions en circulation de Transat A.T. inc. au prix de 13 $ l'action, sous réserve des compléments de vérification diligente, de l'approbation des organismes de réglementation et des actionnaires, ainsi que de l'achèvement de la documentation définitive.

Le regroupement de ces deux entreprises respectées du transport aérien et du voyage permettra la création d'un chef de file du marché mondial du voyage d'agrément, du tourisme et de la distribution de voyages à Montréal, qui offrira aux Canadiens des options pour plus de destinations et favorisera le tourisme bidirectionnel.

Cette solution toute québécoise permettra de conserver des emplois de grande qualité au sein de la direction générale et des fonctions clés au siège social à Montréal, ainsi que de fournir une plateforme pour une croissance et des emplois futurs.

MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente exclusive avec Transat A.T. inc. (Transat) concernant, d'une part, l'acquisition proposée par la Société de toutes les actions émises et en circulation de Transat et, d'autre part, le regroupement des deux sociétés. Évaluée à environ 520 M$ ou à 13,00 $ par action de Transat (sur une base diluée), la transaction proposée établira à Montréal une entreprise mondiale de services de voyages spécialisée dans le voyage d'agrément, le tourisme et la distribution de voyages et exerçant ses activités partout au Canada et à l'échelle internationale. Air Canada dispose de tous les fonds nécessaires pour conclure cette transaction, qui n'est donc pas assujettie à des conditions de financement.

« Un regroupement avec Transat représente une excellente occasion pour les parties prenantes des deux sociétés, notamment les actionnaires de Transat et d'Air Canada, les employés des deux sociétés, qui profiteront d'une sécurité d'emploi et de perspectives de croissance améliorées, et les voyageurs canadiens, qui profiteront de la capacité accrue de la société fusionnée à occuper une place de chef de file sur le marché hautement concurrentiel du voyage d'agrément à l'échelle mondiale. L'acquisition présente une occasion unique de se mesurer aux plus grands du marché mondial du voyage d'agrément. Nous pourrons ainsi élargir notre plaque tournante de Montréal, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, où nous avons ajouté 35 liaisons depuis 2012 pour les collectivités de Montréal et du Québec, et au départ de laquelle nous avons transporté 10 millions de passagers en 2018 seulement », a souligné Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

La transaction demeure assujettie à la conclusion des ententes définitives, aux compléments de vérification diligente, à l'approbation des organismes de réglementation et des actionnaires, ainsi qu'à d'autres conditions propres à la conclusion d'une telle transaction. Rien ne garantit que la transaction sera conclue de la manière décrite dans le présent communiqué ni même de quelque façon que ce soit. Air Canada ne devrait faire aucune autre annonce à ce sujet jusqu'à la conclusion des ententes définitives, à moins que la loi ne l'exige. Air Canada a retenu les services de Morgan Stanley à titre de conseiller financier.

Présence et investissement d'Air Canada à Montréal et au Québec

Air Canada est fière d'avoir été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs montréalais pour la sixième année de suite. Établie à Montréal depuis 1949, Air Canada possède l'un des sièges sociaux mondiaux les plus importants du Québec. La Société emploie 36 000 personnes mondialement, dont près de 10 000 personnes au Québec, et a créé plus de 2 600 nouveaux emplois au cours des cinq dernières années. Tous les membres du comité exécutif de la haute direction d'Air Canada (le président et chef de la direction, le chef des Affaires financières, la chef des Affaires commerciales et le vice-président général - Exploitation) ainsi que d'autres membres clés de l'équipe de la haute direction sont en poste au siège social à Montréal.

Air Canada dessert 11 aéroports au Québec. La portée internationale du réseau d'Air Canada fait du Québec une porte d'accès au monde et constitue un important outil de développement économique, notamment en matière de tourisme.

L'aéroport Montréal-Trudeau est pour Air Canada une plaque tournante stratégique reliant son réseau intérieur du Québec et du Canada atlantique à ses vols à destination des États-Unis, des Antilles, de l'Europe, de l'Afrique du Nord, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Air Canada relie Montréal-Trudeau à pas moins de 24 villes aux États-Unis.

Depuis 2012, Air Canada a lancé 35 nouvelles liaisons entre Montréal-Trudeau et des marchés mondiaux tels que Shanghai, Beijing, Tokyo, Tel-Aviv, Lima, São Paulo et Casablanca. Cette croissance a permis à Montréal de se classer parmi les 50 villes mondiales les plus reliées internationalement et de devenir l'une des plus importantes plaques tournantes en Amérique du Nord.

Air Canada a transporté plus de 10 millions de passagers au départ de Montréal en 2018.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, dont celles décrites dans le présent communiqué, ils sont soumis à de grands risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés, en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes ou de l'incertitude qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de divers facteurs. L'acquisition de Transat A.T. inc. est assujettie à la négociation satisfaisante des documents de transaction, à l'approbation des actionnaires de Transat A.T. inc., des tribunaux et des organismes de réglementation, ainsi qu'à certaines conditions habituelles et à d'autres dispositions, et rien ne garantit qu'elle se concrétisera de la façon décrite dans le présent communiqué ni même de quelque façon que ce soit. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes en date de celui-ci et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media , suivez @ AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook .

