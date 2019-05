Cambium Networks annonce les lauréats de son Wireless Connectivity Hero Award pour le premier trimestre 2019





Ce prix récompense des responsables qui consacrent volontairement leur temps à connecter des écoles et des abris qui accueillent des victimes de catastrophe

ROLLING MEADOWS, Illinois, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Cambium Networks, un grand fournisseur mondial de solutions de réseau sans fil, a annoncé les Cambium Networks Connectivity Heroes pour le premier trimestre 2019. Roberto Constante de Consulnetworks et Chris Hillis de l'Information Technology Disaster Resource Center, sont des professionnels du secteur des communications qui utilisent leur temps et leur talent pour aider des personnes dans le besoin. Les efforts qu'ils déploient pour offrir une connectivité Wi-Fi dans des écoles et des abris qui accueillent des victimes de catastrophe aident les gens à court terme. Mais le partage de leur talent va plus loin.

Ces héros ne sont pas seuls : ce sont tous les deux des responsables qui travaillent avec leurs pairs pour partager un objectif commun. Le PDG de Cambium Networks Atul Bhatnagar explique : « Les deux lauréats estiment qu'en utilisant leur temps et leur talent pour aider des gens dans le besoin, ils ressentent dans le même temps un sentiment beaucoup plus profond de communauté et d'utilité. Nous félicitons Roberto et Chris, et nous saluons chaque membre des organisations qu'ils dirigent et qui aident les gens dans le besoin. Cambium Networks est heureux de faire don de 1 000 dollars aux associations caritatives de leur choix. »

« Offrir une connectivité sans fil bon marché et fiable dans des régions reculées à travers le monde qui n'en disposent pas contribuera sensiblement à améliorer la qualité de vie dans ces régions », explique Daryl Schoolar, chef des pratiques pour la technologie des fournisseurs de services chez Ovum Research. « Internet a révolutionné la manière dont nous apprenons, travaillons et communiquons. Ceux qui n'ont pas accès à Internet risquent de rester à la traîne tant sur le plan de l'éducation que sur le plan économique. La fracture entre ceux qui ont accès à Internet et ceux qui n'y ont pas accès ne fera que se creuser si nous ne trouvons pas les moyens d'offrir une solide connectivité à large bande à tout le monde et partout. Des entreprises comme Cambium Networks oeuvrent à combler cette fracture en travaillant avec des partenaires pour faire don d'équipements qui peuvent être utilisés pour offrir une connectivité fiable aux communautés défavorisées à travers le monde. »

Roberto Constante , PDG de Consulnetworks ? La journée, Roberto travaille en tant que distributeur de technologie qui s'associe à des agences des pouvoirs publics pour offrir une connectivité aux écoles publiques dans les régions rurales d'Amérique latine. Depuis sa maison en Équateur, Roberto consacre également son temps personnel à l'organisation Rotaract pour mener une action sociale visant à améliorer la vie des enfants. « Je pense que nous sommes tous venus au monde pour accomplir une mission », explique Roberto. « Je pense que la mienne est d'aider les gens avec ce que j'ai et d'essayer de rendre au monde une partie de ce qui m'a été donné. Mener une action sociale pour aider les enfants me permet de le faire ». L'organisation caritative choisie par Roberto est la Fundación Rotaria Colombia : https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation

? La journée, Roberto travaille en tant que distributeur de technologie qui s'associe à des agences des pouvoirs publics pour offrir une connectivité aux écoles publiques dans les régions rurales d'Amérique latine. Depuis sa maison en Équateur, Roberto consacre également son temps personnel à l'organisation Rotaract pour mener une action sociale visant à améliorer la vie des enfants. « Je pense que nous sommes tous venus au monde pour accomplir une mission », explique Roberto. « Je pense que la mienne est d'aider les gens avec ce que j'ai et d'essayer de rendre au monde une partie de ce qui m'a été donné. Mener une action sociale pour aider les enfants me permet de le faire ». L'organisation caritative choisie par Roberto est la Fundación Rotaria Colombia : https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation Chris Hillis , cofondateur de l'Information Technology Disaster Resource Center (ITDRC) - ITDRC connecte des milliers de survivants de catastrophe et d'intervenants dans des dizaines de communautés aux États-Unis en offrant une connectivité Wi-Fi et des moyens techniques dans les journées et les semaines critiques qui suivent une catastrophe. « ITDRC rassemble environ 1 500 professionnels volontaires de la technologie orientés vers les services », explique Chris. « Si chaque membre a une motivation légèrement différente, l'équipe est soudée en offrant des services à autrui. Nous croyons qu'il faut utiliser nos compétences pour faire le bien ? nous ne sommes que des voisins qui aident d'autres voisins ». L'organisation caritative choisie par Chris est ITDRC - https://www.itdrc.org.

Chaque trimestre, Cambium Networks ajoute de nouveaux membres aux lauréats du Connectivity Hero Award. Ces hommes et ces femmes sont l'exemple même de la bienveillance et de l'engagement lesquels peuvent, conjugués à l'action, changer le monde. Si vous connaissez quelqu'un qui appartient à ce groupe, merci de les proposer pour un futur prix.

Termes et conditions du Connectivity Hero Award

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les personnes, les lieux et les objets. Spécialisée dans la fourniture d'un tissu sans fil de bout en bout de plateformes fiables, extensibles, sécurisées et gérées en nuage qui fonctionnent dans des conditions difficiles, Cambium Networks permet aux prestataires de services ainsi qu'aux opérateurs de réseaux d'entreprise, industriels et gouvernementaux de bâtir une connectivité périphérique intelligente. Cambium Networks, qui a son siège dans la banlieue de Chicago et des centres de R&D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, vend ses produits en s'appuyant sur toute une série de distributeurs mondiaux de confiance. www.cambiumnetworks.com

Contact médias :

Sara Black

213.618.1501

sara@bospar.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/887457/Cambium_Networks_Connectivity_Hero.jpg

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 07:52 et diffusé par :