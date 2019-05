BHE obtient 78 millions de dollars de financement pour la croissance mené par Silversmith Capital Partners et LTP





Le financement accélèrera la croissance du fournisseur de premier plan du logiciel d'analyse de données en matière de santé

BOSTON, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- BHE, une société innovante d'analyse dans le domaine de la santé, a annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire de 78 millions de dollars pour la croissance, mené par Silversmith Capital Partners («?Silversmith?») et Leerink Transformation Partners («?LTP?»). Ce nouveau financement accélérera le développement et l'expansion sur le marché de la plateforme phare de BHE, Instant Health Data (IHD), la solution d'analyse de données concrètes (RWE) leader sur le marché actuellement utilisée par plus d'une vingtaine de grandes organisations travaillant dans le domaine des sciences de la vie et de la recherche.

«?Nous ne saurions être plus heureux de ce partenariat avec les équipes de Silversmith et LTP?», a déclaré Joseph Menzin, Ph. D., fondateur et PDG de BHE. «?Ce nouvel investissement nous permettra d'aller plus loin et d'étendre l'utilisation de notre plateforme IHD par les entreprises qui travaillent dans le domaine des sciences de la vie, mais aussi d'exploiter de nouveaux segments de marché tels que les payeurs de services de santé, les organismes fournisseurs de soins de santé et les groupes d'employeurs, qui continuent de tendre vers des soins axés sur la valeur.?»

Ces dernières années, l'utilisation des données concrètes s'est développée rapidement au sein des entreprises du secteur des sciences de la vie, soutenue par la prolifération de grands jeux de données, les nouvelles technologies informatiques et l'intérêt des payeurs de services de santé et des organismes de réglementation à comprendre l'impact des traitements médicaux dans la pratique plutôt que simplement dans les essais cliniques randomisés.

«?Nous ne sommes qu'à la pointe de l'iceberg en ce qui concerne l'importance globale des données concrètes?», a déclaré Jordan Menzin, directeur de la technologie de BHE. «?Nous sommes ravis de ce partenariat, qui nous permettra d'investir dans les innovations de produits importantes nécessaires pour répondre aux besoins croissants du marché. Il est important de noter que les nouvelles avancées de la science des données peuvent être mises à profit pour améliorer notre capacité à prédire comment les patients peuvent bénéficier de l'accès à de nouvelles approches thérapeutiques.?»

Jeff Crisan, associé directeur général de Silversmith, se joindra au conseil d'administration de BHE. «?Nous avons toujours été impressionnés par la vaste expertise de Joseph et Jordan dans ce domaine d'activités et en matière de produits?», a déclaré M. Crisan. «?Ce sont des fondateurs talentueux qui ont rapidement fait de BHE un chef de file de l'industrie. Silversmith et LTP sont enthousiastes à l'idée d'être leurs premiers investisseurs institutionnels, et nous sommes impatients de soutenir la société alors que les affaires continuent de prendre de l'ampleur.?»

«?Joseph et Jordan sont des leaders éclairés du secteur qui ont bâti une équipe impressionnante chez BHE?», a déclaré Jared Kesselheim, M.D., associé directeur de LTP, qui fera également partie du conseil d'administration de BHE. «?Ils sont profondément à l'écoute des besoins de leur clientèle et, par conséquent, sont en mesure de fournir des solutions qui abordent le plus directement les principaux points sensibles et qui génèrent le meilleur retour sur investissement possible.?»

La plateforme phare de BHE, IHD, est le moteur de la croissance rapide de la société depuis son lancement il y a six ans. La plateforme IHD permet d'analyser rapidement plus de 20 jeux de données disparates concrètes, y compris les réclamations, les résultats de laboratoire, les dossiers médicaux électroniques, les sources de données intégrées et celles de l'hôpital. S'appuyant sur une équipe respectée de chercheurs, d'épidémiologistes, de médecins, de statisticiens et d'ingénieurs logiciels, IHD est devenu l'outil d'analyse standard pour les entreprises du secteur des sciences de la vie et les autres organismes de recherche qui cherchent à tirer profit des données concrètes pour effectuer un large éventail d'analyses à des fins cliniques et commerciales. IHD est reconnu pour sa rapidité et sa flexibilité, et a permis à ses utilisateurs de réaliser, en quelques jours, voire en quelques heures, des analyses complexes, qui auparavant auraient pris des semaines ou des mois.

Ropes & Gray LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Silversmith et LTP, tandis que Morgan, Lewis & Bockius LLP a agi à titre de conseiller juridique pour BHE.

À propos de BHE

BHE est une société innovante d'analyse dans le domaine de la santé qui offre plus de deux décennies d'expérience dans la fourniture de solutions innovantes permettant de mieux comprendre les résultats cliniques et la valeur des différentes stratégies de soins dispensés aux patients. BHE transforme la façon dont les analystes de diverses disciplines répondent aux questions critiques et font des prédictions perspicaces à partir de grandes bases de données complexes à l'aide de la plateforme leader du marché Instant Health Data (IHD). IHD est une plateforme SaaS rapide, flexible et intuitive qui permet aux équipes des entreprises du secteur des sciences de la vie, des régimes d'assurance maladie et des groupes de fournisseurs de soins de santé de mettre en oeuvre des analyses approfondies avec peu ou pas de programmation requise. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.bhei.com.

À propos de Silversmith Capital Partners

Fondée en 2015, Silversmith Capital Partners est une société de capital-développement basée à Boston avec 1,1 milliard de dollars de capital sous gestion. La mission de Silversmith est de s'associer avec les meilleurs entrepreneurs dans les sociétés technologiques et de soins de santé en croissance et rentables, et de les soutenir. L'entreprise cherche à investir de 15 à 75 millions de dollars par société. Parmi les investissements représentatifs citons notamment ActiveCampaign, Centauri Health Solutions, Digital Map Products, Impact, LifeStance Health, Nordic Consulting Partners et MediQuant. Les fondateurs ont plus de quarante ans d'expérience collective dans le domaine des placements et ont siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés à forte croissance, dont Ability Network, Dealer.com, Liazon, Liberty Dialysis, MedHOK, Net Health, Passport Health, SurveyMonkey et Yapstone. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.silversmithcapital.com.

À propos de Leerink Transformation Partners

LTP investit dans des entreprises privées innovantes dans les secteurs des technologies informatiques médicales et des services de santé. Le cabinet a été fondé en 2016 par Todd Cozzens et Jared Kesselheim, M.D. LTP s'appuie sur des décennies d'expérience opérationnelle, clinique et en matière d'investissement, ainsi que sur les nombreux contacts de ses associés directeurs et des membres de son équipe dans le secteur, et sur son affiliation à SVB Leerink, la plus grande banque d'investissement dans le domaine de la santé, pour aider ses fondateurs et les PDG à créer des entreprises de valeur. Visitez le site Web à l'adresse suivante www.LTPequity.com pour en savoir plus.

