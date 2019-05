/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Maternelles 4 ans - Un projet dispendieux sans avantages pour les enfants/





MONTRÉAL, le 15 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne «?4 ans, c'pas grand?», vous êtes conviés à une manifestation suivie d'entrevues qui porteront sur le projet du gouvernement d'étendre à grands frais les maternelles 4 ans partout au Québec. Nous disposons pourtant d'un réseau de services de garde éducatif qui fait déjà un très bon travail et qui pourrait faire encore plus si on y investissait une partie de l'argent prévu pour les maternelles 4 ans.

Par ailleurs, les diagnostics et les suivis d'enfants en difficulté d'apprentissage par des professionnel-les peuvent se faire aussi bien en CPE et en milieu familial qu'à l'école. Le problème est le manque généralisé de ces ressources spécialisées, tant dans le réseau scolaire que dans celui de la santé et des services sociaux. Pourquoi ne pas prendre le 800 000 $ requis pour construire chaque nouvelle classe et l'investir dans ces ressources spécialisées??

Vous pouvez suivre la campagne « 4 ans, c'pas grand » sur Facebook.

Date : Le jeudi 16 mai 2019



Heure : Arrivée de la manifestation vers 12h30



Endroit : Bureaux du ministère de l'Éducation et du ministère de la Famille, 600 rue Fullum, Montréal



Qui : Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain

Jeff Begley, président de la FSSS-CSN

Lucie Lonchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN

Marlène Figueroa, vice-présidente de la FSSS-CSN pour la région de Montréal, Laval et le

Grand Nord québécois.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) représente plus de 13 000 membres dans les services de garde éducatifs partout au Québec.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 07:12 et diffusé par :