/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera le sud-ouest de l'Ontario/





LONDON, ON, le 15 mai 2019 /CNW Telbec/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, rencontrera des dirigeants communautaires à London et à Sarnia, et visitera des installations qui ont bénéficié d'un financement fédéral.

Date : Jeudi 16 mai 2019

9 h 30 - 10 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino rendra visite à la commission de transport de London

OUVERT AUX MÉDIAS

450, avenue Highbury Nord

London (Ontario)

13 h - 14 h

Le secrétaire parlementaire Mendicino rendra visite à Sarnia Transit

OUVERT AUX MÉDIAS

1169, chemin Michener

Sarnia (Ontario)

14 h 15 - 15 h 15

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera les installations de formation de l'organisme Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique

OUVERT AUX MÉDIAS

101, promenade Business Park

Sarnia (Ontario)

15 h 30 - 16 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le Musée Stones 'N Bones

OUVERT AUX MÉDIAS

223, rue Christina N

Sarnia (Ontario)

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir une entrevue avec le secrétaire parlementaire Mendicino, veuillez communiquer avec :

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :