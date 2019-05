Smile lance PDFpen 11, ensemble d'outils complet d'édition de PDF pour professionnels travaillant sur Mac





PDFpen et PDFpenPro 11, éditeurs de PDF désormais avec un affichage fractionné, une nouvelle Font Bar et une assistance en Continuity Camera

SAN FRANCISCO, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Smile, développeur d'applications destinées à la productivité sur Mac®, iPhone® et iPad®, lance avec PDFpen et PDFpenPro 11 une nouvelle version importante de son outil polyvalent pour édition de PDF sur Mac. La version 11 arrive avec un affichage fractionné, une nouvelle barre de polices Font Bar et une assistance pour Continuity Camera, sa caméra de continuité.

PDFpen assure une lecture complète d'un document, sa correction et une expérience de navigation associée à une diversité d'outils d'édition permettant à l'utilisateur de signer des PDF, de remplir des formulaires, et de rechercher et rédiger de l'information sensible. Exporter dans Microsoft® Word. Corriger des fautes de frappe sans avoir le document original. Ajouter des commentaires, des images et surligner du texte.

La version 11 ajoute la possibilité de montrer différentes parties d'un document de façon simultanée grâce à l'affichage fractionné. La nouvelle Font Bar permet une sélection rapide de caractères pour un nouveau texte et un texte sélectionné.

La possibilité est également offerte d'ajouter à la bibliothèque des éléments multiples comme une seule unité, de préciser la position des marges pour la numérotation de pages, et d'activer et désactiver les guides de positionnement.

« Les besoins de nos clients constituent notre priorité, et nous sommes enchantés de proposer un ensemble de fonctionnalités encore plus robustes et plus puissantes, » a commenté Philip Goward, fondateur de Smile. « Les nouvelles fonctions de PDFpen comme l'affichage fractionné, la Font Bar et l'assistance en Continuity Camera, parmi de nombreuses autres améliorations, sont à la hauteur de cet objectif. »

PDFpen et PDFpenPro font partie d'une famille de produits comprenant les apps PDFpen 4 et PDFpen Scan+ pour iPad et iPhone. Synchronisation de documents entre appareils pour une édition en douceur via Dropbox et iCloud.

PDFpen est disponible pour 74,95 ?. PDFpenPro est à 124,95 ?. Tous deux demandent macOS 10.12 (Sierra) ou ultérieur. Les versions démos sont disponibles sur https://smilesoftware.com/PDFpen

Pour iPad et iPhone : PDFpen 4 est à 19,99 ? et PDFpen Scan+ est à 6,99 ? sur iTunes App Store.

Dossier de presse :

https://smilesoftware.com/PDFpen/presskit

À PROPOS DE SMILE

Smile fait des logiciels ingénieux pour des gens efficaces, parmi lesquels TextExpander, raccourci de frappe pour Mac, Windows, Chrome, iPhone et iPad ; PDFpen, éditeur polyvalent pour PDF sur Mac ; PDFpen, éditeur de PDF en version mobile pour iPad et iPhone ; et PDFpen Scan+ qui apporte la puissance de la numérisation avec ROC (reconnaissance optique de caractères) sur votre iPad et votre iPhone.

Les produits de Smile pour Mac sont tous disponibles en version démo gratuite sur

https://smilesoftware.com/

CONTACTS :

Angel Vu (+1-510-982-1468, heure standard de l'Est)

Relations publiques, Smile

courriel : angel@smilesoftware.com

Greg Scown (+1-510-289-4000, heure standard du Pacifique)

Fondateur, Smile

courriel : greg@smilesoftware.com

https://www.smilesoftware.com/

@SmileSoftware

