Le plus grand spectacle country de l'été au Québec - Expo Grandiose : Robby Johnson & Brett Kissel





Plus de 10 artistes et plus de 4 heures de musique

MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le 21 juillet prochain, dans le cadre de l'Expo Agricole de St-Hyacinthe, l'Expo Grandiose présente en exclusivité le programme double : « Robby Johnson & Brett Kissel. » Une affiche spectaculaire, le plus important spectacle country de l'année au Québec avec plus de 4 heures de musique et plus de 10 artistes sur scène!

Les amis de Robby sont parmi les artistes les plus prisés au Québec : Brigitte Boisjoli, Jonas Tomalty, Travis Cormier, Wilfred Lebouthillier, Sam Rhoads, les comédiens de District 31 : Catherine-Audrey Lachapelle, Emmanuel Auger et Jeff Boudreault. Brett Kissel, le chanteur country le plus populaire au Canada avec ses multiple récipiendaire de prix Junos, Billboard et Canadian Country Music Association Awards sera aussi de la partie avec ses plus grands succès.

Pour cette première édition d'Expo Grandiose, une production et un concept original d'Abbas Sharif, la méga star québécoise du country, Robby Johnson, débarque à St-Hyacinthe avec sa bande d'amis pour offrir un des plus grands shows de sa tournée estivale. Le 21 juillet, c'est un véritable programme double qu'il va présenter, une affiche digne des ligues majeures du country. « Du vrai country américain, mes plus grands hits et en primeur des nouvelles chansons de mon prochain album anglophone. Je vous emmène, avec moi, à Nashville avec un spectacle complètement déchainé! » Accompagné de mes amis le spectacle Robby & friends est le spectacle à ne pas manquer à St-Hyacinthe, » Robby Johnson.

Expo Grandiose, le dimanche 21 juillet dès 19h à l'Expo Agricole de St-Hyacinthe.

Les billets sont en vente sur www.ticketpal.ca

www.expo-agricole.com

www.expograndiose.com

Facebook : Expo Grandiose

www.robby-johnson.com

#expograndiose

SOURCE Expo Grandiose

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :