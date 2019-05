Marché Goodfood lance Yumm.ca, un service de repas prêts-à-cuisiner à prix modique





MONTRÉAL, 16 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (la « Société » ou « Goodfood ») (TSX : FOOD) a annoncé aujourd'hui le lancement de Yumm.ca : Le prêt-à-cuisiner le plus abordable au Canada ciblant les clients canadiens soucieux de leur budget.

Yumm.ca est le service de repas prêts-à-cuisiner le moins cher au pays, à partir de 6,99 $ par portion. Les repas savoureux de Yumm sont créés avec soin et avec un nombre limité d'ingrédients de qualité ce qui permet aux chefs à l'horaire chargé de préparer rapidement leurs recettes hebdomadaires. Les consommateurs ont le choix entre quatre options de plats savoureux se renouvelant chaque semaine et prêts en à peine 15 minutes! Les repas comprennent de délicieux plats tels que le poulet à la brésilienne avec épinards & riz à la noix de coco, saumon cajun avec salade de chou, patates douces & rémoulade ou le porc glacé à la sauce hoisin avec kale rouge & riz au gingembre (le menu de la semaine se trouve au www.yumm.ca/fr/au-menu ).

En ciblant un marché différent en offrant une proposition de valeur novatrice, Goodfood peut exploiter sa chaîne d'approvisionnement nationale d'aliments périssables livrés directement aux consommateurs d'une manière qui, jusqu'à ce jour, n'avait pas été possible par aucune autre entreprise canadienne. Les boîtes Yumm sont offertes à l'échelle nationale sur le site Web de Yumm.ca, préparées au sein de nos infrastructures fiables et livrées par nos partenaires. Pré-lancée en avril 2019, les premiers résultats de Yumm démontrent une réponse très positive des consommateurs, par l'entremise de très bonnes évaluations et d'un taux de rétention élevé.

« Nous sommes très heureux de lancer le service de repas prêts à cuisiner à prix modique Yumm.ca partout au pays. Cette nouvelle initiative élargit notre marché total adressable en nous donnant accès à une démographie inexploitée jusqu'à présent, tel que les étudiants et les familles occupées. Tirer parti de l'envergure et de la plate-forme de Goodfood entraînera une expérience client supérieure, avec des ingrédients de haute qualité, tout en permettant à la Société de générer des marges brutes similaires, une amélioration de la rétention des membres et un faible coût d'acquisition de client. Nous pensons que cela améliorera également nos métriques financières pour l'ensemble de l'entreprise en offrant la bonne solution de repas au bon consommateur, augmentant ainsi l'engagement et la fidélité des membres. Yumm nous permet de nous positionner stratégiquement comme chef de file du prêt-à-cuisiner au Canada en poursuivant la croissance des deux marques les plus attrayantes sur leur marché respectif », a expliqué Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood est un chef de file canadien des solutions de repas à domicile. La Société livre chaque semaine à ses abonnés sous deux marques, Goodfood et Yumm.ca, tous les ingrédients frais nécessaires à la préparation de repas délicieux. L'objectif de Marché Goodfood est de simplifier la préparation culinaire, en laissant aux utilisateurs tout le plaisir : cuisiner, partager avec les amis et la famille et savourer. Les abonnés sélectionnent en ligne leurs recettes favorites parmi une large sélection de repas originaux. La Société prépare ensuite un panier personnalisé d'ingrédients frais et effectue la livraison chez l'abonné. Les recettes sont faciles à suivre et présentées étape par étape. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal, au Québec. La Société possède un second centre de production à Calgary, en Alberta. En date du 28 février 2019, Goodfood comptait 159?000 abonnés. www.marchegoodfood.ca

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens attribué à ce terme dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives comprennent, notamment, des renseignements sur nos objectifs et les stratégies pour les atteindre, de même que des renseignements sur nos opinions, nos projets, nos attentes, nos prévisions, nos estimations et nos intentions. Ces informations prospectives peuvent souvent (mais pas toujours) être décelées par l'emploi d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « projette », « croit » ou « continue » et d'autres expressions semblables ou toutes les formes négatives de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et son entreprise, ses activités, ses perspectives et les risques auxquels elle est confrontée à un moment précis dans le temps, dans un certain contexte historique et compte tenu de possibles développements futurs, et, par conséquent, le lecteur est avisé que ces informations pourraient ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les facteurs de risque suivants qui sont discutés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 août 2018 disponible sur SEDAR au www.sedar.com : des antécédents d'exploitation limités, des flux de trésorerie d'exploitation négatifs, le secteur de l'alimentation, le contrôle de la qualité et les préoccupations en matière de santé, la conformité à la réglementation applicable, la réglementation du secteur, les questions de santé publique, les rappels de produits, l'atteinte à la réputation de Goodfood, la perturbation des transports, la responsabilité du fait du produit, la propriété et la protection des droits de propriété intellectuelle, le secteur en évolution, des activités de syndicalisation, la dépendance envers la direction, les facteurs qui pourraient empêcher l'atteinte des objectifs de croissance, la concurrence, la disponibilité et la qualité des matières premières, la gamme limitée de produits, la réglementation en matière d'environnement et de santé et sécurité au travail, la perturbation et l'atteinte à la sécurité des systèmes en ligne, la dépendance envers les centres de données, la conformité aux modalités de licences de logiciels ouverts, les besoins futurs en capitaux, les risques d'exploitation et la couverture d'assurance, la gestion de la croissance, les conflits d'intérêts, les litiges et les événements catastrophiques. Bien que les informations prospectives qui figurent aux présentes soient fondées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives puisque les résultats réels pourraient différer de ces informations prospectives. Pour préparer les informations prospectives, certaines hypothèses ont été formulées en ce qui concerne la disponibilité des ressources en capital, le rendement de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives que contiennent les présentes sont données sous réserve des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels nous nous attendons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les informations prospectives qui figurent aux présentes sont fournies en date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

