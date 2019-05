The LYCRA Company ouvre un Centre d'innovation textile de pointe en Chine





The LYCRA Company, un important fournisseur de fibres et de solutions technologiques destinées aux industries mondiales du vêtement et des soins personnels, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle, le 16 mai, de son nouveau Centre d'innovation textile de pointe (Advanced Textile Innovation Center, ATIC) situé à Nanhai, en Chine. Avec sa superficie de 4 500 mètres carrés, ce nouveau laboratoire de recherche et développement (R&D), le quatrième de la société, représente une augmentation significative des capacités R&D mondiales de la firme basée aux États-Unis.

Les scientifiques de ce centre de R&D vont aider les usines, les marques et les détaillants de toute l'Asie, ainsi que les sociétés occidentales disposant de bureaux d'approvisionnement locaux, à créer des tissus et des vêtements innovants à l'aide des solutions textiles de la marque The LYCRA Company, dont notamment les fibres LYCRA®, LYCRA HyFit®, COOLMAX® et THERMOLITE®. L'équipe de recherche collaborera également avec les clients pour identifier les opportunités, ainsi que pour développer et commercialiser des nouvelles technologies polymères, fibres et textiles.

« Le développement d'innovations révolutionnaires et la création de nouvelles catégories de vêtements font partie du patrimoine de notre société et sont essentiels à notre réussite », a déclaré Bob Kirkwood, directeur de la technologie. « En plus de renforcer nos capacités de R&D mondiales, notre investissement dans cet ATIC démontre notre engagement à fournir un service exceptionnel à nos clients basés en Asie. »

Cet ATIC est doté de tous les équipements commerciaux requis pour simuler les processus de fabrication du monde réel, notamment le tricotage, le tissage, la teinture et la finition. Ces équipements permettront à The LYCRA Company de fournir à ses clients un support technique inégalé, en garantissant une qualité de produit constante et en réduisant les risques. Disposant des outils d'ingénierie du vêtement, de certification des tissus et de test analytique, le laboratoire pourra en outre aider les clients à obtenir les performances souhaitées pour leurs tissus ou vêtements.

Dans le cadre du réseau Virtual Lab de la société, les chercheurs de cet ATIC pourront collaborer en toute transparence avec leurs collègues de laboratoire répartis dans le monde entier pour mettre au point des innovations de classe mondiale et appliquer les meilleures pratiques.

« En intégrant la science aux études de marché du vêtement, le personnel de cet ATIC aidera à orienter le développement et la commercialisation de solutions vestimentaires innovantes conçues pour répondre aux besoins du marché mondial du vêtement », a ajouté Julien Born, président de la confection. « Regrouper cet ATIC et notre bureau de vente en Chine méridionale permettra une intégration plus étroite entre la R&D et notre équipe commerciale, ce qui va aider nos clients à accélérer leur mise sur le marché. »

The LYCRA Company, anciennement l'activité Confection & Textiles de pointe d'INVISTA, est une filiale indépendante de Shandong Ruyi depuis le 31 janvier. La société a conservé son équipe de direction et, avec le soutien de son principal actionnaire, a désormais la capacité de porter The LYCRA Company vers de nouveaux sommets.

Célèbre pour avoir transformé la confection du vêtement et révolutionné le secteur de la mode, les clients de The LYCRA Company peuvent s'attendre au même accent mis sur la conformité, la qualité, l'innovation, la stratégie de marque et le marketing dont ils ont fait l'expérience par le passé.

Présente dans 14 pays, la société exploite notamment quatre laboratoires de R&D, huit sites de fabrication et 17 bureaux pour servir ses clients dans le monde entier. Ses actifs comprennent plus de 1 000 brevets et applications, plus de 2 300 marques déposées et près de 250 logos et marques uniques.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries du vêtement et des soins personnels, ainsi que des produits chimiques de spécialité, utilisés dans les chaînes de valeur de l'élasthanne et du polyuréthane. The LYCRA Company, dont le siège social est situé à Wilmington, dans le Delaware, est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique et son support marketing inégalé. The LYCRA Company exploite les marques de consommation et grand public suivantes : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL®, et TERATHANE®. Bien que le nom de The LYCRA Company soit nouveau, son héritage remonte à 1958 avec l'invention du fil original en élasthanne, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients, en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durables du consommateur. Pour plus d'informations, consultez les sites www.connect.lycra.com et www.lycra.com.

