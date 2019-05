Absolut annonce le lauréat, parmi les 7 500 participants, du Concours créatif mondial





- UNE ARTISTE LIBANAISE REÇOIT LE PRIX DE 20 000 EUROS ET SES OEUVRES D'ART, QUI TRAITENT DE SUJETS IMPORTANTS, SERONT AFFICHÉES EN PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

- CHOISIE PAR LES ARTISTES MONDIALEMENT RECONNUS, MICKALENE THOMAS, AARON CEZAR ET BOSE KRISHNAMACHARI

STOCKHOLM, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Ce soir, Absolut a annoncé sa prochaine collaboration créative avec l'artiste lauréate de la plus grande initiative artistique de l'histoire de la marque. La Libanaise Sarah Saroufim, a été choisie parmi 7 500 participants, son design reflétant l'idée que « Chacun devrait être libre de s'exprimer », nourrissant ainsi l'espoir que les gens n'hésitent pas à parler des choses qui comptent.

Saroufim est graphiste et illustratrice, diplômée en 2018 d'un baccalauréat en beaux-arts - option graphisme, de l'Université américaine de Beyrouth. Son style minimaliste et suscitant la réflexion, se retrouve dans toutes ses créations, son oeuvre d'art lauréate ne faisant pas exception.

Saroufim a été rigoureusement choisie par un jury composé de quelques-uns des plus grands créateurs mondiaux, dont l'artiste new-yorkaise Mickalene Thomas, Aaron Cezar, le directeur et fondateur du Delaphina Institute de Londres et l'artiste et conservateur indien Bose Krishnamachari.

À travers un design présentant sa vision d'un avenir meilleur, Sarah exprime une conception très personnelle, transmettant le message d'un monde plus ouvert, égalitaire et intégrateur, son oeuvre d'art en étant l'expression éclatante.

Sarah Saroufim a déclaré : « Plus on parle de la maladie mentale, plus on est près de la surmonter. J'ai exprimé cette idée en jouant sur les mots 'Bouteille, videz-vous !', le flot de paroles étant symbolisé par des bulles. »

Elle a ajouté : « Je suis très honorée de remporter le concours de création d'Absolut. Ce message est extrêmement important à mes yeux, d'autant que je ne m'ouvre pas si facilement. Et pourtant, quand on s'exprime, le quotidien est tellement plus simple. J'aimerais que chacun puisse tirer quelque chose de ce message et prenne conscience de la puissance de l'expression. »

Ces quarante dernières années, Absolut a travaillé avec plus de 550 artistes, parmi les plus audacieux au monde, aboutissant à plus de 800 oeuvres d'art. Lauréate parmi les lauréats nationaux de 18 autres pays du monde, Sarah Saroufim suit les traces d'artistes culte avec lesquels Absolut a déjà collaboré, comme Keith Karing, Romero Britto, Arman Armand ou Maurizio Cattelan.

Mickalene Thomas, artiste et membre du jury, a déclaré : « Nous sommes ravis de déclarer la libanaise Sarah Saroufim, lauréate finale et nouvelle collaboratrice créative d'Absolut. C'est un vrai prodige que d'être choisie parmi tant de participants et parmi les 18 autres lauréats nationaux. L'oeuvre de Sarah est vraiment sortie du lot et l'ensemble du jury a estimé que sa création reflète les idées et les valeurs véhiculées par Absolut et leur donne corps. »

« Nous avons hâte de voir ce que réserve la suite à Sarah. En attendant, nous aurons l'occasion de voir son oeuvre prendre tout sa place dans des lieux culte de la publicité extérieure et les gens du monde entier pourront l'admirer. »

Aaron Cezar, artiste et membre du jury, a déclaré : « La création de Sarah, primée au Concours créatif d'Absolut, évoque les thèmes brûlants de notre époque. Dans une ère de post-vérité, Saroufim nous rappelle la puissance de la voix, pour s'exprimer mais aussi pour communiquer. Ce manifeste exprime le besoin de vaincre la maladie mentale et la façon dont elle le représente transcende la question et démontre visuellement toute sa puissance. »

« Si le message 'Bouteille, videz-vous !' peut être interprété comme un avertissement - ou un bon conseil - il peut également être lu comme une invitation à se libérer, se détendre et profiter de la compagnie des autres. C'est une autre forme d'ouverture - à l'amitié -, le seul moyen de surmonter des réalités complexes, en gardant toujours à l'esprit la philosophie de la marque Absolut : 'Peu importe d'où nous sommes, nous sommes tous des êtres humains. »

Bose Krishnamachari, artiste et membre du jury, a déclaré : « L'oeuvre de Saroufim me rappelle l'un de mes projets de conservation en Chine. Le liquide en bouteille et les bulles libérées forment le présent, l'instant. Nous pouvons mettre notre imagination dans ces bulles, c'est un espace participatif créé par Sarah, finalement libéré, ouvert à la liberté Absolut. C'est une oeuvre sur la simplicité, la pression et le plaisir de l'imagination humaine, 'Une image, plus rapide que la lumière'. »

« Toutes nos félicitations aux 19 lauréats nationaux et à Absolut, le gagnant absolu, suscitant des oeuvres encore plus immenses et un monde stimulant ! »

Pour fêter la créativité et tirer parti du pouvoir imaginatif et créatif des artistes qui est de créer un avenir meilleur, Absolut a lancé le Concours créatif mondial en novembre 2018, dans le but de trouver la nouvelle voix créative et audacieuse pour la marque. Les oeuvres de Saroufim seront affichées dans des lieux culte de la publicité extérieure partout dans le monde et elle recevra une récompense de 20 000 euros.

