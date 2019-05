Nemaska Lithium fait une mise à jour de son projet





? Le rythme de la construction a été adapté afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources actuelles.

? En date du 30 avril 2019, 55 % de l'ingénierie de détail a été complétée à l'usine de Shawinigan.

? Des produits d'hydroxyde de grande qualité sont fabriqués de façon constante à l'usine de phase 1.

QUÉBEC, 16 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska Lithium Inc. (la « Société ») (TSX : NMX) (OTCQX : NMKEF) (Francfort : N0T) présente aujourd'hui une mise à jour sur l'ensemble du projet Whabouchi et divulgue ses états financiers trimestriels.

« Nous avons observé une bonne progression dans l'ensemble au cours des derniers mois, et ce, tant pour la construction à la mine Whabouchi que l'ingénierie de détail à l'usine de Shawinigan. Pendant que nous gérons avec précaution les fonds à notre disposition, nous examinons également les opportunités de financement et d'autres alternatives stratégiques avec l'aide de nos conseillers financiers. Nous allons de l'avant de façon diligente, une étape à la fois vers l'atteinte de notre but ultime, selon le meilleur échéancier possible et dans l'intérêt de toutes nos parties prenantes », a déclaré M. Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium.

Au 31 mars 2019, la Société disposait de 262,3 M$ CA en trésorerie et en équivalents de trésorerie ainsi que de 522 M$ CA en liquidités soumises à des restrictions et dépôts en fiducie (principalement le produit des obligations). Au 31 mars 2019, 190,1 M$ CA ont été engagés pour la mine Whabouchi, et 111,4 M$ CA pour l'usine électrochimique de Shawinigan.

Le plan d'exécution de la construction est en cours

À Whabouchi, les fondations des concasseurs primaire, secondaire et tertiaire sont terminées et l'installation de la charpente en acier va bon train. De plus, le coulage du béton et le remblayage sont presque achevés, la distribution d'électricité sur le site est terminée et le campement temporaire des travailleurs, sa cafétéria et ses infrastructures de formation sont maintenant fonctionnels. Plus de la moitié des équipements destinés au concassage et au triage du minerai et de ceux destinés au concentrateur ont été reçus, et la majeure partie a déjà été installée.

À Shawinigan, les travaux d'ingénierie de détail de l'usine électrochimique se poursuivent. Les progrès accomplis au cours des derniers mois se retrouveront dans la mise à jour du rapport technique conforme au règlement 43-101 (étude de faisabilité) qui devrait être complétée en juin. En date du 30 avril 2019, l'avancement des travaux d'ingénierie détaillée était évalué à environ 55 %, ce qui ajoutera des connaissances additionnelles importantes qui pourraient nous permettre de réaliser des économies de coûts dans le processus d'appel d'offres et d'approvisionnement dont la reprise est prévue après l'obtention du financement du projet.

Comme mentionné précédemment, le rythme des travaux de construction, tant à la mine Whabouchi qu'à l'usine de Shawinigan, a été adapté afin d'assurer l'utilisation optimale et efficace des ressources actuelles. De plus, la majorité des recommandations reçues de la firme BBA à la fin avril ont été mises en oeuvre.

Des possibilités de financement sont à l'étude

Le plan d'action de financement à deux volets et le processus d'examen de toutes les alternatives disponibles est en cours alors que la Société, en collaboration avec Clarksons Platou Securities et Financière Banque Nationale, s'entretient avec différentes parties et évalue les avenues disponibles. Le rapport déposé par la firme BBA à la fin d'avril 2019 s'avère un élément clef pour l'avancement de ces discussions en validant l'estimation des coûts d'achèvement des travaux et la stratégie opérationnelle.

L'usine de phase 1 continue d'effectuer des livraisons constantes

Les activités à l'usine de phase 1 se poursuivent à un rythme soutenu. Des échantillons commerciaux d'hydroxyde de lithium monohydrate de haute pureté sont livrés chaque semaine partout dans le monde à des clients actuels et potentiels.

Conférence téléphonique

Nemaska Lithium tiendra une conférence téléphonique le 16 mai 2019 à 10 h 30 HNE. Le président et chef de la direction de la Société, M. Guy Bourassa, discutera de l'annonce de ce matin. La conférence sera accessible à l'adresse suivante :

En ligne :

https://edge.media-server.com/m6/p/8ygntgrn

Par téléphone :

Numéro sans frais pour les participants des États-Unis et du Canada : 866 353-6129

Numéro international pour les participants des États-Unis et du Canada : +1 409 217-8084

ID de la conférence : 6769469

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium Inc. est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont principalement destinés au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, qui est alimenté par la demande croissante en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, la Société entend faciliter l'accès à l'énergie verte, au bénéfice de l'humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des gisements de spodumène les plus riches au monde, en volume et en teneur. Le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi sera traité à l'usine de Shawinigan au moyen d'un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la Société détient de multiples brevets.

La Société est membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice canadien MSCI des sociétés à petite capitalisation.

Pour en apprendre davantage, visitez le www.nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska Lithium .

Cautionary Statement on Forward-Looking Information

Hormis les énoncés de faits historiques, tous les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux qui concernent la préservation de l'encaisse, l'obtention du capital supplémentaire nécessaire pour permettre à la Société d'achever la construction, la gestion prudente des ressources de la Société, notamment l'encaisse, la capacité à répondre aux conditions de financement et aux autres conditions énoncées à l'entente sur la production de type « streaming » et aux obligations (bonds) garanties de premier rang, le déroulement prévu de la construction et de la mise en service, ainsi que l'entrée en production prévue de la mine Whabouchi et de l'usine de Shawinigan en temps opportun, constituent de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes de la Société lors de l'établissement d'énoncés prospectifs comprennent, mais sans s'y limiter, l'obtention du capital supplémentaire nécessaire pour le respect de toutes les conditions préalables permettant de recevoir le produit résiduel du financement du projet, soit le versement de la seconde tranche conformément à l'accord sur la production de type « streaming » et le produit du placement d'obligations.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux qui ont trait (i) à l'examen des possibilités de financement et des autres solutions stratégiques pour mener à bien le financement du projet; (ii) à l'ajout de connaissances importantes résultant de l'avancement de l'ingénierie détaillée; (iii) aux économies possibles lors des prochains appels d'offres et processus d'approvisionnement prévus reprendre une fois le financement obtenu; (iv) à l'utilisation optimale et efficiente des ressources actuelles jusqu'à l'obtention du financement; (v) à l'existence de possibilités de financement permettant de mener le projet jusqu'à la phase de production commerciale; (vi) à la finalisation de la mise à jour du rapport technique conforme au règlement 43-101 (étude de faisabilité) et (vii) de manière générale, au paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus qui décrit essentiellement les perspectives de la Société. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations et les prévisions en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Bon nombre de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent avoir une incidence directe ou indirecte, ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il ne peut y avoir de certitude que du financement additionnel ou d'autres alternatives stratégiques sont disponibles, que la Société rencontrera les conditions en vertu de l'entente sur la production (streaming) et des obligations et que la mine Whabouchi et/ou l'usine électrochimique de Shawinigan seront mises en service et commenceront à produire, puisque les événements futurs pourraient différer substantiellement de ceux actuellement prévus par la Société.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences considérables entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, ainsi que ceux figurant dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s'y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société datée du 10 octobre 2018 et la rubrique « Exposition et gestion des risques » dans le rapport de gestion trimestriel de la Société, sont concernés par ces mises en garde. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l'occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR ( www.sedar.com ) et sur le site Web de la Société à l'adresse www.nemaskalithium.com .

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Victor Cantore

Relations avec les investisseurs

514 831-3809

victor.cantore@nemaskalithium.com Wanda Cutler

Relations avec les investisseurs

416 303-6460

wanda.cutler@nemaskalithium.com



Gabrielle Tellier

Relations avec les médias

514 348-0466

gabrielle.tellier@nemaskalithium.com

