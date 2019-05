Invitation aux médias - Lancement du réseau LGBTQI francophone international





MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Montréal International convie les représentants des médias à une conférence de presse alors que sera lancé officiellement le réseau LGBTQI francophone international, qui agira en faveur de l'avancement des droits des personnes LGBTQI (lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer et intersexes) dans les pays de l'espace francophone. Cet événement sera entre autres marqué par le dévoilement de l'identité de la nouvelle organisation, qui sera hébergée à l'UQAM.

La conférence se déroulera notamment en présence de Mme Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, de M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial, habitation et design de la Ville de Montréal, et de M. Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.

Quoi : Conférence de presse - lancement du réseau LGBTQI international



Quand : Jeudi 16 mai, à 11 h 45



Où : UQAM, salle Émery 330, rue Émery

Montréal (Québec) H2X 1J1

SOURCE Montréal International

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 06:00 et diffusé par :