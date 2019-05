Préparez-vous à jouer! Un mégacomplexe esports place le Canada parmi les gros joueurs





MONTRÉAL, 16 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une croissance fulgurante et une forte popularité ont fait des sports électroniques une industrie dont il faut tenir compte. Pour la première fois en 2019, l'industrie mondiale des sports électroniques atteindra 1 milliard de dollars et comptera plus de 400 millions d'amateurs à l'échelle mondiale selon Newszoo, une entreprise de renseignements commerciaux. Désormais, les amateurs de jeux vidéo ne sont plus relégués au sous-sol de leurs parents; ils obtiennent enfin le fabuleux nouveau complexe dont ils osaient à peine rêver en réalité virtuelle. Esports Central, le premier mégacomplexe de divertissement en sports électroniques au Canada, ouvrira enfin ses portes le 31 mai au coeur du centre-ville de Montréal.



En montant les escaliers mécaniques vers le complexe, vous êtes immédiatement plongé dans un vaste univers de jeux vidéo de 14 000 pieds carrés et l'émotion vous envahit : par où commencer? Les très grandes fenêtres allant du sol au plafond qui ornent l'immense devanture baignent les joueurs d'une lumière accueillante. Des rangées successives de 94 ordinateurs haut de gamme vous invitent à entrer dans leur réalité virtuelle. La tête vous tourne de voir ces 20 magnifiques consoles toutes neuves et ces 6 simulateurs de course D-Box à couper le souffle. Et pour compléter la surcharge sensorielle, deux impressionnantes stations de RV Omni Virtuix vous invitent à entrer dans le feu de l'action!

L'engouement de préouverture a déjà commencé. Grâce à de solides liens avec des chefs de file de l'industrie, Esports Central a déjà conclu de nombreux partenariats et obtenu la tenue d'événements durant le mois d'ouverture. L'entreprise est particulièrement fière d'être commanditée par ASUS ROG, une première internationale. Il est aussi question d'une collaboration prometteuse avec la société de F1 Aston Martin Red Bull Racing; du tournoi de championnat national canadien Red Bull Player One League of Legends 1v1; d'un lien avec le jeu Rainbow Six Siege d'Ubisoft; de l'hébergement du Rebellion de Montréal, le club-école du Defiant de Toronto à Overwatch; et d'une étroite collaboration avec l'Impact de Montréal.

Delilah Kanou, présidente d'Esports Central, est à la barre de ceterrain de jeu ultime. Preuve que les femmes aussi peuvent être joueuses, Mme Kanou met ses années d'expérience en commerce de détail et en technologie au service du complexe de sports électroniques afin d'y mettre sur pied une expérience complète. « Ce n'est pas simplement du divertissement; nous sommes ici pour réunir la communauté des joueurs sous un même toit », indique Mme Kanou. « C'est un endroit pour grandir et s'épanouir au sein d'un réseau solidaire de joueurs aux vues similaires. C'est l'endroit d'où les futurs champions de sports électroniques émergeront. »

En plus d'être un complexe de sports électroniques, l'endroit se veut un lieu accueillant de socialisation. Prenez un verre ou une bouchée au resto-bar du complexe, ou assoyez-vous confortablement pour regarder les derniers événements liés aux jeux vidéo sur un des nombreux écrans de diffusion en continu. Esports Central offrira également de nombreuses occasions de diffusion en continu et de lancements de produits en passant par la tenue d'ateliers et de tournois. L'endroit compte aussi des salles privées pour événements d'entreprise et célébrations d'anniversaires.

Les passionnés de jeux vidéo seront aussi heureux de trouver sur place un point de vente au détail où ils pourront se procurer le matériel, les accessoires et les appareils les plus haut de gamme qui soient. Tout le matériel avec lequel ils adorent jouer au complexe, ils pourront l'acheter! Des spécialistes des jeux vidéo seront sur place pour personnaliser des ordinateurs en fonction des préférences et du budget de chaque joueur.

Esports Central ouvrira officiellement ses portes le vendredi 31 mai 2019. Un événement médiatique et VIP privé sur invitation seulement se tiendra le soir du jeudi 30 mai 2019. Esports Central est situé au 2e étage du 1231, rue Saint-Catherine Ouest à Montréal au Québec. Pour connaître les heures d'ouverture et tous les détails, consultez le site Web www.esportscentral.ca.

