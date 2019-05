#movethedial et PwC Canada propose, dans le cadre de leur deuxième rapport, huit mesures comportementales pour réduire l'inégalité entre les sexes





TORONTO, le 16 mai 2019 /CNW/ - Pour faire suite au rapport produit conjointement en 2017, Where's The Dial Now? , #movethedial et PwC Canada ont publié aujourd'hui leur deuxième rapport conjoint, Eight behavioural nudges to keep moving the dial forward , qui vise à donner aux entreprises des tactiques à appliquer pour soutenir et parrainer les femmes et défendre leurs intérêts au travail.

Le nouveau rapport examine de quelle manière la représentation des femmes, notamment dans des postes de direction, peut être améliorée dans divers secteurs, que ce soit en science, en technologie, en génie et en mathématiques. Le rapport précédent portait principalement sur le secteur de la technologie.

« Nous savons que nous avons besoin du bassin complet des talents en conception, en leadership et au sein des conseils d'administration dans le secteur de la technologie, et nous avons fait un bon travail d'identification des écarts, constate Jodi Kovitz, fondatrice et chef de la direction de #movethedial, mais nous sommes à une étape où il ne suffit plus de savoir; nous devons agir, et ce, à petite et grande échelle. Les mesures décrites dans le rapport illustrent que même les plus petits changements des pratiques et des processus organisationnels peuvent, collectivement, entraîner des changements importants, une personne à la fois. »

« Combler l'écart entre les sexes devrait être une priorité pour toutes les entreprises, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Nous savons que la diversité des points de vue et des expériences permet à l'entreprise d'obtenir de meilleurs résultats sur le plan de l'innovation, ajoute Chris Dulny, chef de l'innovation, PwC Canada. Le rapport décrit huit mesures simples, mais importantes que toute entreprise peut prendre pour faire une réelle différence pour les femmes. »

Eight behavioural nudges to keep moving the dial forward propose des mesures comportementales qui peuvent être mises en oeuvre dans une entreprise en vue d'instaurer les jalons nécessaires afin d'agir concrètement et favoriser l'avancement des femmes dans les entreprises. Les mesures sont les suivantes :

éliminer les stéréotypes sexuels des pratiques d'embauche;

élargir les critères d'embauche pour lutter contre les préjugés inconscients;

faire connaître les femmes occupant des postes de direction;

promouvoir une culture où l'opinion des femmes est valorisée;

inclure les hommes comme parties prenantes d'un changement positif;

pousser le mentorat plus loin avec le parrainage;

constituer des équipes qui reflètent votre clientèle;

défendre les intérêts des autres et les vôtres.

Outre ces mesures, le rapport dresse également le portrait de cinq dirigeantes novatrices du Canada qui sont des témoins privilégiés de la façon dont les mesures comportementales peuvent aider à rendre les postes en innovation plus accessibles, plus accueillants et plus gratifiants pour les femmes. Ces dernières, parmi lesquelles ont comptent de hautes dirigeantes de TELUS, du gouvernement de la Colombie-Britannique, d'ENMAX, de BMO et de League, ont raconté comment ces mesures les ont aidées à faire avancer leurs propres carrières. Elles ont également mis en lumière la manière dont elles soutiennent activement l'avancement des femmes au sein de leurs propres entreprises.

Au fur et à mesure que le Canada continue de développer son économie de l'innovation, la mise en oeuvre de pratiques organisationnelles qui favorisent la diversité et l'inclusion de tous sera déterminante pour assurer que le pays conserve sa place de chef de file en la matière. Qui plus est, ces initiatives permettront au Canada de consolider son leadership en terme d'innovation mais aussi dans les domaines reliés aux sciences, aux technologie, au génie et aux mathématiques.

Pour lire le rapport intégral, cliquez ici .

