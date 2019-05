DRAKKAR Logistique et WIPTEC pick, pack & ship s'associent et concluent une prise de participation mutuelle visant à supporter la transformation du commerce de détail et favoriser l'essor du e-commerce au Canada





MONTRE?AL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - DRAKKAR Logistique (une filiale de Drakkar & Associés), une entreprise spécialisée en impartition d'opérations dans les industries du transport, du commerce de détail, de l'aérospatiale et de la défense, et WIPTEC pick, pack & ship, un chef de file reconnu à l'échelle nationale comme un expert en préparation de commandes pour les secteurs du commerce de détail et du commerce en ligne, ont conclu une entente de partenariat stratégique ainsi qu'une prise de participation mutuelle à leur capital-actions respectif.

DRAKKAR Logistique et WIPTEC pick, pack & ship unissent conséquemment leurs forces et expertises afin de bonifier leurs offres de services déjà complémentaires. De cette union découle immédiatement un projet commun : faire du Grand Montréal un incontournable en préparation de commandes grâce à la construction d'un important centre d'assemblage de commandes. Ce projet représente un investissement majeur de plus de 150 M$ avec une superficie de plus d'un million de pieds carrés, entraînant la création de 1 000 emplois. Le début de la construction est prévu pour la fin 2019.

Inspiré des installations actuelles de WIPTEC pick, pack & ship à Sherbrooke, ce nouveau centre de préparation de commandes offrira des services de classe mondiale aux fabricants, détaillants traditionnels ainsi qu'en commerce électronique. Il abritera une grande diversité de clients qui profiteront de la mutualisation des technologies et des infrastructures de pointe en place. La Grande Région de Montréal pourra ainsi diversifier son offre en matière de préparation de commandes e-com sur les plans opérationnel et technologique, et attirer un nombre accru de clients d'envergure locale, nationale et internationale.

« Cet échange d'actions avec WIPTEC pick, pack & ship témoigne d'une réflexion de fond sur la croissance à long terme de notre écosystème logistique, dans le Grand Montréal, l'ensemble du Canada et en Amérique du Nord. Nous étions à la recherche d'un joueur de renom ayant une forte expertise pour poursuivre le développement de nos activités logistiques, et WIPTEC s'est imposé par l'excellence de ses technologies, systèmes et processus ainsi que par ses valeurs humaines. En unissant nos forces à celles de WIPTEC, une entreprise privée québécoise comme la nôtre, nous confirmons notre volonté de croître, d'innover et de rayonner dans les pôles logistiques de calibre mondial. Cette alliance s'inscrit parfaitement dans l'ADN et la culture partenariale de DRAKKAR et représente clairement un tournant majeur pour notre organisation », indiquent Michel Blaquière, président et chef de l'exploitation de Drakkar & Associés, et Michel Girard, vice-président, stratégie et développement corporatif de DRAKKAR.

« Nous sommes fiers d'apporter à DRAKKAR Logistique l'expertise, le savoir-faire de notre équipe passionnée, notre logiciel de gestion intégré LEAD WMS et nos équipements de pointe en vue de faire croître notre offre de services. Cette entente souligne notre volonté à répondre aux besoins grandissants de nos clients actuels et futurs. Elle marque aussi notre détermination à maintenir notre positionnement stratégique et à demeurer un leader dans la transformation numérique et technologique qui touche actuellement le secteur du commerce de détail. Face aux changements perpétuels du marché, nous avons tout à gagner à nous allier avec une entreprise dont nous partageons les valeurs et dont les objectifs d'affaires rejoignent les nôtres. En nous associant à DRAKKAR, en affaires depuis presque 30 ans, nous visons une expansion accélérée de nos opérations actuelles à Sherbrooke et un essor plus grand à l'international », ajoutent Martin Ball et Sébastien Ball, respectivement président et vice-président exécutif de WIPTEC pick, pack & ship.

Co-fondée il y a plus de 25 ans par Denis Deschamps et Michel Blaquière, DRAKKAR est une entreprise de classe mondiale spécialisée en impartition d'opérations. OEuvrant principalement dans les secteurs logistique, manufacturier et numérique, DRAKKAR offre une expertise sectorielle ciblée qui assure la prise en charge d'opérations pour des clients majeurs de diverses industries telles que le commerce de détail, l'aérospatiale, la défense et le transport. Basée à Montréal et possédant plusieurs bureaux au Canada et aux États-Unis, DRAKKAR compte une équipe performante et déterminée de plus de 2 500 employés qui, jour après jour, constituent le moteur de sa réussite. Le savoir-faire de ses gens, appuyé par des solutions novatrices, contribue au succès opérationnel de ses clients oeuvrant dans divers secteurs de pointe, en Amérique du Nord. Ses activités logistiques, pilotées sous l'entité DRAKKAR Logistique, comprennent des services de préparation de commandes, de gestion de flottes et de quais, et de gestion de fret.

Entreprise privée québécoise fondée en 2002, WIPTEC se démarque depuis plus de 16 ans en tant qu'expert en préparation de commandes (pick-pack-ship) dans les marchés B2B (commerce de détail) et B2C (e-commerce). Situées à Sherbrooke, ses infrastructures modernes et technologiques couvrent une superficie totale de plus de 600 000 pieds carrés où travaillent au quotidien plus de 300 employés qui expédient plus de 25 000 colis par jour. Chef de file toujours à la recherche de solutions novatrices, WIPTEC offre aux entreprises de partout dans le monde des solutions complètes, efficaces, intégrées et hautement stratégiques, de la prise en charge des produits post-production à l'expédition dans des points de vente ou adresses résidentielles. Ses opérations comprennent également des activités d'assemblage, de mise en kit, de gestion d'inventaire et d'ingénierie des procédés. Propriétaire de sa propre technologie logicielle, LEAD WMS, WIPTEC allie qualité, productivité et technologie de pointe dans ses différents centres de préparation de commandes.

