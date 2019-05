Reevoo et J.D. Power unissent leurs compétences pour diriger le secteur des commentaires des consommateurs automobiles aux États-Unis





LONDRES, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Dans l'espace automobile, Reevoo, leader mondial en technologie de recueil de commentaires obtenus auprès des clients, et J.D. Power, leader mondial en analyse de données et d'études de consommation, ont annoncé aujourd'hui une alliance exclusive. Cette union créera J.D. Power Verified Reviews, un moyen inégalé pour tous les constructeurs automobiles d'entendre et de dévoiler les opinions des clients sur le marché des États-Unis.

Les évaluations des marques, véhicules et concessionnaires par les clients seront recueillies via des plateformes numériques et fourniront un contenu qui sera publié en ligne par les constructeurs automobiles.

« Nous sommes absolument ravis à l'idée de travailler aussi étroitement avec J.D. Power sur le marché des États-Unis, étant donné ses 51 ans d'histoire en tant que porte-parole du client », a déclaré Lisa Ashworth, PDG de Reevoo. « Ensemble, nous pourrons offrir aux sociétés automobiles une source incomparable de données et d'outils qui les aideront à accroître et à développer leur entreprise. En même temps, les acheteurs de voiture américains auront accès à un moyen éprouvé et crédible d'obtenir les avis des consommateurs et de partager leurs opinions. »

Reevoo est un fournisseur de premier plan de services qui recueille les commentaires des clients sur des marques, produits et services. J.D. Power Verified Reviews fournira des renseignements sur la façon dont les clients américains parlent des marques et de leurs expériences en matière de véhicules, vente et service. Ces renseignements permettront aux constructeurs de découvrir les domaines qui bénéficieraient d'une amélioration, d'identifier des façons d'attirer et de fidéliser les acheteurs de voiture et de fournir aux consommateurs une source crédible sur laquelle baser leurs décisions d'achat.

« Étant donné notre philosophie partagée selon laquelle le client est le point focal de chaque entreprise, il existe une synergie naturelle entre J.D. Power et Reevoo », a confié pour sa part Chris Sutton, vice-président en charge de la pratique de détail automobile chez J.D. Power. « Notre passion et notre mission qui est de mesurer les commentaires des clients sont renforcées par cette alliance et offrent aux marques un autre moyen d'entendre ce que disent leurs clients. »

Reevoo est une solution de technologie de marketing de premier plan qui fournit des évaluations valides de produits et de services à un large éventail d'entreprises mondiales. Avec une solide base constituée en recueillant et en publiant uniquement les commentaires de consommateurs vérifiés, Reevoo étend sa fiabilité et son intégrité à des entreprises de plus de 60 pays et dans 30 langues. Pour en savoir plus, visiter www.reevoo.com .

J.D. Power est un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses. Ces capacités permettent à J.D. Power d'aider ses clients à assurer la satisfaction, la croissance et la rentabilité de ses clients. Fondée en 1968, la société J.D. Power a des bureaux desservant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie-Pacifique et l'Europe.

