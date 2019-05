Le Fonds Pennington annonce la désignation de Yusuf Yasseen comme conseiller d'investissement en Afrique du Sud





M. Yasseen est un professionnel en investissement financier qui jouit de plus de 12 ans d'expérience en Afrique du Sud. Pennington se spécialise dans la prestation d'opportunités d'investissements asiatiques pour des projets maritimes à faible coût fiscal aux clients internationaux. Yusuf Yasseen et le Fonds Pennington visent actuellement à présenter leur expérience offshore aux HNW et aux investisseurs institutionnels et conseillers sud-africains.

Pour de plus amples informations sur Yusuf Yasseen, veuillez consulter le lien électronique suivant : https://www.linkedin.com/in/therealyusufyasseen/

A propos de Pennington:

Pennington est un fonds spéculatif privé et enregistré en Asie, non-FNB, qui répond aux besoins financiers complexes et exhaustifs des investisseurs institutionnels et des grands fortunés. Fondé en 1998, Pennington est dirigé par des professionnels possédant une vaste expérience en matière de gestion d'opportunités d'investissement diverses. Pennington offre ses services aux investisseurs prospères, leur fournissant des conseils objectifs, des stratégies et des services d'investissement afin qu'ils puissent générer des rendements élevés.

Pennington Trading et le Fonds Pennington pénètrent le marché sud-africain grâce au leadership des cofondateurs experts John Pennington et Charles Pennington. Pennington est spécialisé dans son programme "Pont vers l'Asie « ("Bridge to Asia") depuis plus de 20 ans. Il offre traditionnellement des opportunités d'investissement pour des projets maritimes exonérés d'impôts aux clients d'Europe et du Moyen-Orient qui souhaitent ajouter des opportunités de croissance asiatiques à leurs portefeuilles. Pennington apporte actuellement son expérience dans les projets maritimes aux grands fortunés, investisseurs institutionnels et conseillers sud-africains.

Pennington propose deux différentes facettes, le côté de transactions commerciales et le côté de fonds financier. Pennington Trading gère une grande variété de transactions commerciales et de services, y compris sa plateforme unique d'Echange Gérée ("MTP"). Les fonds Pennington sont plus conservateurs et offrent des services de fonds d'investissement traditionnels.

Au cours des dernières années, Pennington s'est de plus en plus concentré sur les marchés à forte croissance, y compris les produits de base et l'immobilier.

Pennington se distingue des autres fonds, notamment grâce à son groupe de conseillers et d'analystes. Ceux-ci jouissent d'un solide bilan en prédictions précises des mouvements du marché, en particulier dans le secteur de l'Energie et des Métaux précieux. La stratégie de Pennington consiste à aider les clients à bâtir un portefeuille de croissance à long terme et de grande valeur reposant sur une série de transactions commerciales à court terme, notamment dans les secteurs du pétrole, de l'or, des actions en relief, des produits de base et des options connexes.

Pennington tire régulièrement parti du moment opportun au cours des cycles de transactions clés, et son portefeuille réalise typiquement une croissance de 95 pour cent, par rapport aux autres fonds spéculatifs asiatiques de taille similaire.

Liens connexes :

Site électronique de Pennington Trading : http://www.pennington-trading.com/

Site électronique du Fonds Pennington: http://fund.pennington-trading.com/

Listage du Fonds Pennington par Eureka Hedge: http://www.pennington-trading.com/pages/listing.html

Le texte du communiqué d'une traduction ne doit pas être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui est celle de ce communiqué dans une langue d'origine. La traduction doit toujours être confrontée à la source du texte, qui fera jurisprudence

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 04:50 et diffusé par :