Wirecard étend sa collaboration avec l'un des plus grands grands magasins parisiens, le Printemps, en élargissant l'acceptation de WeChat Pay





- L'intégration élargie de WeChat Pay fait partie d'une campagne plus large: annonces sponsorisées, remises spéciales et promotions in-app offertes aux utilisateurs chinois de WeChat

ASCHHEIM, Allemagne, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Wirecard, leader mondial de l'innovation dans le domaine des technologies financières numériques, et Printemps, l'un des principaux grands magasins français, élargissent leur collaboration pour l'acceptation de WeChat Pay en magasin. La solution Wirecard WeChat Pay a été déployée sur plusieurs sites du Printemps en France. Dans le magasin phare du détaillant de mode, de beauté et de luxe Boulevard Haussmann, au centre de Paris, une campagne WeChat Pay dédiée a été lancée en mai pour la haute saison du tourisme provenant de Chine.

"Nous sommes fiers de donner aux touristes chinois une raison de plus de visiter le Printemps Haussmann, une icône parisienne. En entrant dans le magasin et jusqu'à la caisse, ils profiteront d'une expérience de shopping luxueuse et moderne dans l'un des plus grands magasins parisiens", commente Laurent Schenten, Directeur de la Division Internationale et Directeur Clients & Services au Printemps. "L'expertise de Wirecard dans le domaine des paiements numériques, en particulier en ce qui concerne les méthodes de paiement chinoises, a joué un rôle déterminant dans le lancement de la campagne, et nous nous réjouissons d'accueillir encore plus de visiteurs dans notre magasin phare".

La dernière campagne, une initiative conjointe du Printemps, de WeChat Pay et de Wirecard, offre aux voyageurs chinois une expérience de shopping optimale. Une zone de campagne pop-up dédiée a été mise en place. De plus, cette campagne et le Printemps sont promus dans l'application WeChat sous la forme d'annonces sponsorisées, de remises spéciales et d'offres in-applicables. WeChat compte plus d'un milliard d'utilisateurs.

En plus de pouvoir payer avec un mode de paiement préféré, rapide et pratique, qui offre des remises et des taux de change optimaux, la qualité et le prix sont des facteurs clés qui influencent les décisions d'achat des touristes chinois. La collaboration offrira tous ces avantages aux touristes chinois qui achètent au Printemps Haussmann pendant la campagne qui se poursuivra jusqu'au 31 mai 2019, période qui coïncide avec la haute saison du tourisme Chinois.

"Via cette ambitieuse campagne avec le Printemps, nous avons démontré que nos solutions de paiement mobile chinoises, offrent non seulement aux détaillants davantage d'options de paiement, mais également des opportunités de marketing et de publicité ciblées - le tout via une seule plate-forme", ajoute Christian Reindl, EVP Retail & Consumer Goods chez Wirecard. "Nous sommes ravis de lancer cette campagne avec le Printemps et de montrer notre force d'innovation dans le domaine des paiements numériques mondiaux, avec l'un des plus grands distributeurs français".

Contact médias Wirecard :

Wirecard AG

Jana Tilz

Tél. : +49(0)89-4424-1363

E-mail : jana.tilz@wirecard.com

À propos de Wirecard :

Wirecard (GER:WDI) est une plateforme numérique qui connaît l'un des taux de croissance les plus rapides au monde dans le domaine du commerce financier. Nous offrons aux entreprises clientes ainsi qu'aux consommateurs un écosystème de services à valeur ajoutée en temps réel en constante évolution, basé autour de transactions financières numériques novatrices et d'une approche B2B2C intégrée. Cet écosystème se concentre sur les solutions de plusieurs domaines ? Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement ? sur tous les canaux de distribution (en ligne, mobile et ePDV). Wirecard exploite des établissements financiers réglementés dans plusieurs marchés clés et détient des licences pour les principaux réseaux de paiements et de cartes. La société Wirecard AG est cotée à la Bourse de Francfort (DAX et TecDAX, ISIN DE0007472060). Rencontrez-nous sur www.wirecard.de et suivez-nous sur Twitter @wirecard et sur Facebook @wirecardgroup.

Contact médias Printemps :

Printemps

Gilles Desmousseaux

Tél.: +33(0)1-42-82-48-74

E-mail: gdesmousseaux@printemps.fr

À propos du Printemps :

Fondé en 1865 par Jules Jaluzot, le Printemps est l'un des plus grands noms français de la mode, du luxe et de la beauté avec 19 grands magasins en France. Avec plus de 2 500 marques et une surface totale de 180 000 m², le Printemps accueille chaque année 60 millions de visiteurs dans ses magasins, dont plus de 20 millions au Printemps Haussmann. Le Printemps possède une histoire culturelle et artistique exceptionnelle et son fleuron sur le boulevard Haussmann est la représentation la plus connue de ce patrimoine. La boutique signature est classée monument historique et a fêté son 150e anniversaire en 2015.

