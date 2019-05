DNA Script, une société de protefeuille de Sofinnova Partners, lève 38,5 M$ lors d'un tour de financement de série B.





Sofinnova Partners, un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie, annonce que la société de son portefeuille, DNA Script, le spécialiste de la fabrication d'acides nucléiques synthétisés, a levé 38,5 M$ lors d'un tour de financement de série B. Les nouveaux actionnaires, LSP et BPIFrance, ont ainsi participé au tour aux côtés des actionnaires historiques Kurma Partners, Idinvest Partners, Illumina Ventures et M Ventures (la filiale de Merck KGaA dédié au capital risque). Sofinnova Partners était le premier investisseur institutionnel de DNA Script en 2016.

DNA Script est le leader mondial dans la fabrication d'acides nucléiques synthétisés de novo à l'aide d'une technologie enzymatique. Crééé en 2014 à Paris, la société a pour ambition d'accélérer l'innovation dans les sciences de la vie et la technologie, au moyen d'un procédé de synthèse de l'ADN rapide, moins coûteux et de haute qualité. Soixante ans après la découverte de l'ADN, l'approche que développe DNA Script s'appuie sur des milliards d'années d'évolution naturelle dans la synthèse de l'ADN pour permettre à terme des synthèses à l'échelle du génome.

La société propose un nouveau processus biochimique pour la synthèse ARN et ADN, qui est un outil central utilisé dans la recherche biologique. Lors d'une récente conference, DNA Script a dévoilé sa capacité à produire une séquence à 200 nucléotides avec un taux d'efficacité remarquable. L'innovation de DNA Script trouve des applications technologiques multiples, comme par exemple dans l'industrie électronique grâce à la capacité unique de la molécule pour stocker des informations. Le montant ainsi levé permettra à DNA Script d'accélérer le développement de sa technologie propriétaire de synthèse d'acides nucléiques par voie enzymatique, et ainsi permettre aux équipes de R&D utilisant la biologie moléculaire d'accélérer leurs expériences afin d'aboutir à des résultats en seulement quelques heures.

Jo?ko Bobanovi?, Partner chez Sofinnova Partners, declare : « Nous sommes ravis que DNA Script, que nous soutenons depuis le premier tour de financement, ait levé un montant aussi significatif. La société qui poursuit avec succès son plan de développement, est désormais soutenue par un groupe renforcé d'investisseurs alignés sur la vision de l'équipe pour développer de nouvelles applications pour l'ADN et l'ARN synthétique utiles dans l'industrie de la santé, ainsi que pour les technologies agroalimentaires et industrielles ».

« Sofinnova Partners a été un partenaire formidable dès les phases d'amorçage, au lendemain de la création de DNA Script, et depuis lors nous a accompagné au quotidien pour developer la société. L'équipe de Sofinnova apporte une expertise technologique solide et l'un des reseaux du secteur parmi les plus vastes à l'échelle mondiale. De surcroît, pour toutes les situations auxquelles nous avons à faire face en tant qu'entrepreneurs, Sofinnova a démontré son rôle de guide et de soutien inconditionnel ». Ce nouveau financement renforce la stratégie d'investissement de Sofinnova Partners dans les biotech industrielles initiée en 2009. Précurseur dans ce domaine émergeant en forte croissance, Sofinnova Partners gère un portefeuille de quatorze entreprises de biotech industrielles, financées par le biais de deux fonds, Sofinnova Green Seed Fund qui a levé 22,5 M? en 2012 et Sofinnova IB I qui a levé 125 M? en 2017.

À propos de DNA Script

www.dnascript.co

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. Basée à Paris, l'équipe est composée de professionnels issus d'Europe, des Etats Unis et de Chine. La société investit dans les technologies de changement de paradigme aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient en priorité dans les start up et spin-off d'entreprises en tant qu'investisseur fondateur et chef de file. Depuis 47 ans, la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros.

Pour plus d'information: www.sofinnovapartners.com

