« Wash it Better, Love it Longer »*, Lenor lance un défi aux fans de mode avec #30wears **

La nuit dernière, au Sommet de la mode de Copenhague, Lenor a lancé la campagne « Wash it Better, Love it Longer *» auprès des fans de mode, en annonçant le défi #30wears**. En adoptant de meilleures habitudes pour le lavage de notre linge, et notamment grâce à la Formule Longue Vie à la Mode (des cycles froids et rapides, une lessive de qualité et des produits de soin spécial textile) nous pouvons multiplier par 4 la durée de vie de nos vêtements, et réduire ainsi l'impact environnemental lié à l'achat de nouvelles tenues, éviter d'alimenter les sites de déchets, et faire des économies en achetant moins.

Une étude spécialement commandée par Lenor a révélé que, si 44 % des Français portent plus de 30 fois le dernier vêtement acheté, près d'un tiers d'entre eux (31 %) jette ses vêtements après les avoir porté moins de 10 fois. Des chiffres qui montrent que les comportements des consommateurs doivent changer de manière significative. Les deux tiers d'entre eux affirment que s'ils se débarrassent de leurs vêtements, c'est surtout parce qu'ils perdent leur forme, leurs couleurs ou vieillissent vite. Des solutions existent pour prolonger la durée de vie des vêtements, notamment en en prenant davantage soin. Alors qu'à peine un peu plus du quart (29 %) des Français sait que l'industrie de la mode compte parmi les 20 % des industries les plus polluantes de la planète, il est encourageant de constater que 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient prêts à changer leurs habitudes en conservant leurs vêtements plus longtemps.

Bert Wouters, vice-président mondial chargé des produits de soin textile chez Procter & Gamble, a déclaré : « En s'appuyant sur notre formule Longue Vie à la Mode, qui permet de multiplier par 4 la durée de vie des vêtements, Lenor est fier de lancer cet appel « Wash it Better, Love it Longer *» grâce au défi #30wears**. Par cette action, nous souhaitons impulser un véritable changement dans l'industrie, en montrant que le simple fait d'adopter de meilleures habitudes en matière de lessive peut augmenter la durée de vie des vêtements. »

En soutenant l'initiative « Wash it Better, Love it Longer* » et l'appel à l'action #30wears, Lenor est également heureux de partager ses ambitions pour un nouveau mouvement mondial porté par un panel d'influenceurs du secteur de la mode, dans plusieurs pays. Ces partenaires sélectionneront un vêtement, leur préféré, et le porteront au moins 30 fois, de façon responsable, en appliquant la formule Long Live Fashion pour maximiser sa durée de vie. Ils partageront leur histoire sur les médias sociaux pour encourager leur public à suivre leur exemple.

Virginie Helias, responsable du développement durable chez Procter & Gamble, a déclaré : « Le programme Lenor « Wash it Better, Love it Longer *» est un excellent exemple, qui montre que les marques peuvent inspirer les consommateurs et les inciter à consommer de façon plus responsable, en mettant en pratique les objectifs Brand 2030 que nous avons récemment annoncés. Dans ce cadre, nos grandes marques peuvent promouvoir les vertus d'un mode de vie durable auprès des cinq milliards de personnes que nous touchons chaque jour. »

Le fait de conserver plus longtemps ses vêtements a un impact positif plus large, qui dépasse le gain environnemental lié à la production de vêtements. C'est ce que démontre l'étude universitaire menée par P&G (https://rlsd.co/p/1MM_RA), prochainement publiée, qui a découvert que la plupart des microfibres sont libérés au cours des premiers lavages.

* »Lavez mieux, Aimez plus longtemps », ** »#porté30fois »

P&G est à l'origine de cette initiative de Downy et Lenor autour de la durée de vie des vêtements. C'est l'un des premiers objectifs du programme Ambition 2030 de P&G, qui constitue les objectifs de la société en matière de développement durable à l'échelle internationale, visant à rendre possible et à promouvoir une consommation responsable auprès des consommateurs.

Selon WRAP, après le logement, les transports et la nourriture, l'habillement occupe la 4e place des activités humaines ayant le plus grand impact environnemental. Prolonger de neuf mois la durée de vie active de la moitié des vêtements au Royaume-Uni permettrait d'économiser 8 % de carbone, 10 % d'eau et 4 % de déchets par tonne. Par ailleurs, le lavage et le soin de nos vêtements représentent un tiers de l'empreinte carbone des vêtements, et plus de 25 % des vêtements qui ne sont plus utilisés finissent à la poubelle.

En mai 2019, nous avons interrogé un échantillon de 1 000 personnes par marché, âgées de 18 à 44 ans, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Chine et au Canada, au sujet de leur façon d'aborder la durée de vie des vêtements.

À propos de Procter & Gamble

Avec ses marques, P&G touche environ 4,8 milliards de personnes dans le monde. La société possède l'un des plus importants portefeuilles de grandes marques de qualité, inspirant la confiance des consommateurs, avec notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Fusion®. , Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Prestobarba®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella® et Whisper®. La communauté P&G agit dans près de 70 pays, partout dans le monde. Pour découvrir les actualités, des infos détaillées et les marques P&G, rendez-vous sur http://www.pg.com.

A propos du Sommet de la mode de Copenhague

Depuis sa première édition en 2009, le Sommet de la mode de Copenhague s'est imposé comme le plus grand événement professionnel du monde sur la thématique de la durabilité dans la mode. Rassemblant les principaux décideurs internationaux du monde de la mode, le Sommet est devenu le rendez-vous incontournable pour échanger sur les principaux enjeux du secteur et de la planète, autour des problématiques environnementales, sociales et éthiques.

