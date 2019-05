Mesut Özil et Amine Gül?e prennent une participation au capital de Citizen Cosmetics Limited





LONDRES, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Mesut Özil, l'un des footballeurs les mieux classés au Royaume-Uni, et sa fiancée, l'ancienne Miss Turquie Amine Gül?e, ont acquis une participation au capital de la société Citizen Cosmetics Limited. Mesut Özil est le joueur de Premier League le plus suivi avec un total d'environ 80 millions d'abonnés pour l'ensemble de ses comptes sur les réseaux sociaux et Amine Gül?e atteint plus de 2 millions d'abonnés. M. Erkut Sögüt, agent et conseiller de Mesut Özil, a négocié la transaction et l'investissement au nom du couple.

M. Sögüt a déclaré : « Mesut cherchant à diversifier son portefeuille de placements, nous avons identifié une formidable opportunité dans le fait d'intégrer le secteur des produits cosmétiques, mais aussi dans celui de devenir des actionnaires à valeur ajoutée de Citizen Cosmetics Limited. Nous avons également estimé qu'il était opportun pour Amine de collaborer avec la marque Smart Girls Get More de Citizen, mettant ainsi à profit son intérêt personnel et professionnel pour le monde de la beauté et le fait qu'elle soit, avec Mesut, l'une des personnalités les plus connues en Turquie. »

Tariq Khan, PDG de Citizen Cosmetics, a indiqué : « Nous sommes ravis que Mesut et Amine fassent désormais partie de la famille Citizen et nous leur sommes reconnaissants pour la confiance qu'ils nous accordent. Leur investissement tombe à point nommé, puisque nous lançons la marque CTZN Cosmetics et que cela nous donne la possibilité de travailler avec Amine sur la création d'une collection capsule sous la marque Smart Girls Get More, qui permettra aux consommateurs d'accéder à une variété de ses produits cosmétiques préférés. »

Citizen Cosmetics Limited (www.citizencosmetics.com) est une entreprise de cosmétiques basée à Londres et fondée par Aleena, Aleezeh et Naseeha Khan. Les trois soeurs souhaitaient créer des produits cosmétiques globaux pour un large éventail de nuances de peau, avec des formules uniquement végan et végétariennes. La marque haut de gamme orientée grand public de l'entreprise, CTZN Cosmetics (www.ctzncosmetics.com), est actuellement produite en Italie pour être lancée le 15 mai 2019. Sa marque de grande diffusion Smart Girls Get More (www.sggmcosmetics.com) est produite en Pologne. Les deux respectent strictement les normes de l'UE dans un environnement sans cruauté pour les animaux.

