Ascend annonce les progrès de son expansion de l'adiponitrile (ADN)





Ascend Performance Materials, le plus grand producteur mondial entièrement intégré de résine polyamide 6,6 (PA66), a annoncé aujourd'hui la soumission d'une demande de permis auprès du Département de la gestion environnementale de l'Alabama pour une capacité supplémentaire de 90 kilotonnes (kt) d'adiponitrile (ADN) dans son installation de Decatur, dans l'Alabama. Ascend compte recevoir l'approbation du permis d'ici la fin du troisième trimestre.

Au cours des 18 derniers mois, Ascend a étendu sa capacité ADN de 90 kt en utilisant sa technologie évolutive à faible coût. Le nouveau projet d'expansion constitue la première moitié des 180 kt d'ADN annoncées par la société en mai 2018.

Ascend commencera à s'approvisionner en pièces clés d'équipement d'expansion d'ici la fin du deuxième trimestre. La société entretient également des discussions avancées afin de mettre en oeuvre une unité de cogénération à Decatur à l'appui de cette expansion.

« Ascend est engagée à soutenir la croissance mondiale de ses clients grâce à l'utilisation de sa technologie évolutive qui lui permet d'étendre sa capacité dans les délais voulus », a déclaré Phil McDivitt, président-directeur général d'Ascend. « Ces investissements supplémentaires amélioreront la fiabilité de notre approvisionnement et répondront à la demande croissante que nous constatons pour HMD et PA66 dans une grande variété d'applications à l'échelle mondiale. »

La société achèvera une partie de l'expansion de la capacité de 90 kt dans les 12 prochains mois et le reste en 2021.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials est un important fournisseur international de matières plastiques, de fibres et de produits chimiques de haute qualité, et le plus grand producteur intégré de résine PA66 au monde. Outre son siège social situé à Houston, au Texas, Ascend compte neuf installations mondiales, dont cinq usines de fabrication entièrement intégrées situées dans le sud-est des États-Unis et une usine de mélangeage de plastiques techniques en Europe, toutes consacrées à l'innovation et à la production sûre de PA66. Avec trois des plus grandes usines de traitement chimique au monde, les matériaux d'Ascend constituent les éléments de base des produits utilisés dans diverses applications quotidiennes (vêtements, coussins gonflables, attaches de câbles, circuits imprimés, tapis et pièces automobiles). Les 2 600 employés d'Ascend dans le monde ont pris l'engagement de faire la différence dans les communautés desservies par la société en promouvant le développement de solutions PA66 qui inspirent tout le monde, partout, au quotidien.

Ensemble, nous faisons la différence.

Ensemble, nous offrons une inspiration de tous les jours.

Pour en savoir plus sur Ascend, consultez le site www.ascendmaterials.com

