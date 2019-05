beqom 9.1 améliore les meilleures analyses de rémunération, et ajoute des fonctionnalités de conformité et d'audit aux procédures de rémunération





beqom, fournisseur d'un logiciel de gestion des rémunérations dans le cloud, a annoncé la publication de sa version 9.1, avec de nouvelles fonctionnalités importantes qui apportent conformité, contrôle et informations à la gestion des processus de rémunération sophistiqués dans les grandes entreprises. Un grand nombre de ces caractéristiques sont particulièrement pertinentes pour les environnements hautement réglementés comme les services financiers, l'énergie et l'industrie.

Les principales nouveautés comprennent l'introduction d'un générateur de formulaires dynamique qui relie des registres vérifiables aux processus de rémunération, et d'un tableau de bord analytique amélioré qui fournit des données de performance claires aux utilisateurs à tous les niveaux.

« J'ai hâte de voir la sortie de beqom 9.1, a déclaré Vismay Gada, responsable Global Customer Success chez beqom. Cette version offre aux entreprises une solution aux capacités sans précédent pour exécuter les processus de rémunération avec visibilité, transparence, traçabilité et conformité. L'expérience utilisateur est phénoménale, pour tous les employés, leurs managers et les administrateurs. »

Grâce aux nouveaux formulaires dynamiques, les administrateurs de rémunération peuvent désormais saisir facilement des informations pour tout processus de rémunération. Par exemple, ils peuvent joindre des champs de questions et réponses pour saisir les recommandations du manager en matière d'attribution de primes, et ainsi consigner en toute sécurité la justification des décisions de rémunération. Ce registre vérifiable peut être utilisé pour satisfaire les régulateurs et s'assurer du respect des politiques de l'entreprise en matière d'allocation de rémunération.

Dans une autre fonctionnalité, les utilisateurs de beqom peuvent désormais créer plus facilement des tableaux de bord en temps réel personnalisés en quelques clics grâce aux widgets glisser-déposer de la page d'accueil, ce qui aide à fluidifier le lien entre la rémunération et la performance et à fournir une rémunération transparente. Un employé peut afficher rapidement l'ensemble de sa rémunération monétaire et non monétaire, et les managers peuvent créer un aperçu des résultats de performance de leurs équipes, ainsi que des tendances et des prévisions.

« Le nouveau tableau de bord glisser-déposer a reçu d'excellentes critiques de la part des premiers utilisateurs, explique Joost Hoppenbrouwers, chef des services et du développement produit de Beqom. Sur la base des commentaires de nos clients, l'amélioration de la modélisation et de la configuration des données renforce beqom en tant que leader de l'analyse de la rémunération. »

