NuScale Power et Enfission signent un protocole d'accord pour explorer l'utilisation de la technologie du combustible nucléaire de nouvelle génération





NuScale Power et Enfission, LLC, une co-entreprise de Lightbridge Corporation (NASDAQ : LTBR) et Framatome, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord visant à explorer l'utilisation de la technologie du combustible nucléaire de la prochaine génération dans les petits réacteurs modulaires (small modular reactor, SMR) de NuScale. Bien que le modèle de centrale de NuScale soit déjà le réacteur nucléaire le plus résistant au monde, Lightbridge Fueltm pourrait stimuler des améliorations en matière de conception de base de ce réacteur, de ses performances et des coûts actualisés de l'électricité.

« Tandis que NuScale poursuit la mise sur le marché du premier petit réacteur modulaire américain, nous sommes ravis d'entamer une collaboration avec Enfission, société basée en Virginie, leader du secteur de la technologie des barres de combustible métalliques », a déclaré José Reyes, cofondateur et directeur de la technologie chez NuScale. « Nous sommes impatients d'optimiser davantage tous les aspects de la conception sans précédent de nos réacteurs nucléaires. »

Enfission est en train de mettre au point et de commercialiser une technologie de combustible nucléaire de prochaine génération qui améliorera considérablement les conditions économiques et la sécurité des réacteurs existants et nouveaux. NuScale et Enfission vont, en collaboration, développer des programmes de recherche et de tests visant à explorer l'application de la technologie des barres de combustible nucléaire d'Enfission, qui s'adapte bien à la conception de la circulation naturelle de NuScale. Enfission propose une conception évoluée des barres de combustible qui devrait augmenter les performances de base du réacteur, prolonger la durée de vie de base, réduire les pannes de ravitaillement en carburant et offrir un coût actualisé de production d'électricité.

Le 1er décembre 2015, Framatome a signé un accord portant sur les assemblages combustibles destinés au SMR de NuScale qui seront fabriqués à partir d'un combustible céramique conventionnel de dioxyde d'uranium. L'accord fournira aussi les tests et analyses nécessaires à la demande de certification de conception qui sera soumise à la Commission de réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory Commission, NRC). Le recours au procédé Lightbridge Fueltm d'Enfission renforcera cette relation et offrira une flexibilité future sur les types de combustibles en fonction de la demande du réacteur.

« Nous sommes impatients de collaborer avec NuScale Power, car notre technologie brevetée de combustible métallique contribue aux progrès novateurs de NuScale dans la mise au point du premier petit réacteur modulaire du pays », a ajouté Seth Grae, président et chef de la direction de Lightbridge et d'Enfission.

La technologie de NuScale est le premier et le seul SMR au monde à être soumis à un examen de certification de conception par la NRC américaine. La NRC devrait achever l'examen de la conception de NuScale en septembre 2020.

À propos de NuScale Power

NuScale Power développe actuellement une nouvelle centrale nucléaire modulaire à réacteur à eau légère qui alimentera en énergie la production d'électricité, le chauffage urbain, le dessalement et d'autres applications de traitement de la chaleur. Cette conception révolutionnaire de petit réacteur modulaire (SMR) comprend un NuScale Power Moduletm (module de puissance) entièrement fabriqué en usine, capable de générer 60 MW d'électricité en utilisant une version plus sûre, plus petite et évolutive de la technologie de réacteur à eau sous pression. Puisqu'une centrale peut accueillir jusqu'à 12 modules d'alimentation individuels, la conception évolutive de NuScale offre les avantages d'une énergie sans carbone et réduit les engagements financiers associés à des installations nucléaires de la taille d'un gigawatt. L'investisseur majoritaire dans NuScale est Fluor Corporation, une entreprise mondiale d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction comptant 60 années d'expérience dans le secteur de l'énergie nucléaire commerciale.

Le siège social de NuScale est situé à Portland, dans l'Oregon, et ses bureaux sont répartis entre Corvallis dans l'Oregon, Rockville dans le Maryland, Charlotte en Caroline du Nord, Richland dans l'État de Washington, Arlington en Virginie, et Londres au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Twitter : @NuScale_Power, Facebook : NuScale Power, LLC, et Instagram : nuscale_power.

NuScale a un nouveau logo, une nouvelle marque et site Internet. Visionnez la courte vidéo.

À propos d'Enfission, LLC

Enfission est une coentreprise américaine à 50/50 établie entre Lightbridge Corporation (NASDAQ : LTBR) et Framatome. Enfission a été créée le 25 janvier 2018 pour mener à bien le développement, les autorisations réglementaires et le déploiement commercial dans le monde entier d'assemblages de combustibles nucléaires fondés sur la technologie des gaines métalliques de combustible comportant plusieurs lobes torsadés. Dans un premier temps, Enfission produira des assemblages Lightbridge Fueltm pour les exploitants de centrales nucléaires commerciales américaines. Ensuite viendra la production des assemblages Lightbridge Fueltm pour d'autres types de réacteurs et pour les marchés du monde entier.

www.Enfission.net

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 00:30 et diffusé par :