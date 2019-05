L'Apollo Proton Cancer Centre de Chennai réalise la première intervention d'irradiation totale de la moelle osseuse en Inde





CHENNAI, Inde, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une toute première étape décisive dans le traitement du cancer en Inde, l'Apollo Proton Cancer Center (APCC) de Chennai a réalisé avec succès l'irradiation totale de la moelle osseuse (ITM) à titre de protocole de conditionnement avant une greffe de moelle osseuse.

La Dr Preetha Reddy, vice-présidente de l'Apollo Hospitals Group a déclaré : « L'Apollo Proton Cancer Centre a ouvert de nouveaux horizons dans le traitement du cancer et c'est aujourd'hui l'heure de se réjouir, quelques mois seulement après son lancement, de voir l'APCC franchir cette étape importante pour la première fois dans l'histoire du pays. Cette prouesse témoigne de ce que nous avons investi dans l'APCC pour apporter cette technologie médicale si récente et à la pointe du progrès en Inde. Nous sommes persuadés que l'avenir verra l'APCC franchir de nombreuses autres étapes et faire avancer la lutte contre le cancer, non seulement au profit des patients en Inde, mais aussi de ceux de l'Asie du Sud-Est ».

Une infirmière de 35 ans, originaire d'Oman, a subi l'intervention dans le premier centre de protonthérapie d'Asie du Sud-Est. On lui a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique (LMC) avec leucémie aiguë de phénotype mixte. Après le diagnostic, elle a été redirigée vers les hôpitaux Apollo pour une greffe de moelle osseuse. Les médecins d'Apollo ont décidé de procéder à un conditionnement basé sur l'irradiation totale de la moelle osseuse avant la greffe.

« La patiente a été admise le mois dernier et après avoir établi un diagnostic approfondi, nous avons décidé de procéder à une irradiation totale de la moelle osseuse suivie d'une chimiothérapie et d'une greffe de cellules souches du sang périphérique. Le frère de la patiente s'est avéré être un donneur parfaitement compatible. La patiente a très bien réagi au traitement et elle se prépare à sortir de l'hôpital », a déclaré le Dr Jose M. Easow.

La patiente, prénommée Fatima, a déclaré : « Je remercie chaleureusement le gouvernement d'Oman de m'avoir choisie et envoyée aux hôpitaux Apollo de Chennai, qui est le meilleur établissement de traitement du cancer en Inde. On m'a conseillé la greffe de moelle osseuse et mon frère a été choisi comme donneur. J'ai été admise le 5 avril et je me suis sentie comme chez moi dès le premier jour. En tant qu'infirmière, je sais à quel point la radiothérapie peut affecter la vie quotidienne d'un patient en raison des effets secondaires. La procédure d'irradiation totale de la moelle osseuse à laquelle j'ai été soumise était différente et elle m'a sauvé la vie en provoquant beaucoup moins d'effets secondaires. L'intervention m'a donné confiance en moi et m'a rendue plus positive ».

« Grâce à la technologie moderne des rayons, il est désormais possible d'effectuer l'irradiation totale de la moelle osseuse (ITM), qui épargne aux organes normaux les lésions provoquées par les rayons », a déclaré le Dr Srinivas Chilukuri, consultant principal en radio-oncologie.

