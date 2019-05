Callidus Capital présente ses résultats du premier trimestre 2019





Tous les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

TORONTO, le 15 mai 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la « Société ») (TSX: CBL) a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation (non audités) pour le premier trimestre clos le 31 mars 2019.

Faits saillants

En janvier 2019, la Société est parvenue à conclure la vente précédemment annoncée de la division des produits de base de C&C Resources Inc. pour une contrepartie entièrement en espèces d'environ 100 millions $. Une part importante du produit tiré de la vente a servi à rembourser la dette de premier rang et l'obligation garantie par des prêts.

En mars 2019, la Société a conclu une entente avec certains fonds Catalyst Limited Partnership Funds (les « fonds Catalyst ») gérés par Catalyst Capital Group Inc. (« CCGI »), en lien avec la prolongation et la modification de certaines facilités de crédit. Par suite de cette entente, la Société a comptabilisé en mars 2019 un ajustement à la juste valeur de 41,0 millions $ à l'état des variations des capitaux propres relativement à la modification de la facilité de crédit-relais subordonnée. En outre, en mars 2019, la Société a converti une tranche de 25,5 millions $ de la facilité de crédit-relais subordonnée en 25,5 millions $ d'actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif, sans droit de vote, à 9,5 % pour conserver un minimum de 20 millions $ de capitaux propres.

Le ratio de levier a reculé, passant de 39,0 % au 31 décembre 2018 à 32,2 % au 31 mars 2019 en raison de la réduction de la facilité de crédit-relais subordonnée, de l'important remboursement de la dette de premier rang et du remboursement partiel de l'obligation garantie par des prêts.

Une provision pour pertes sur prêts de 1,8 million $ a été comptabilisée à l'état des résultats du trimestre, alors que celle-ci s'élevait à 15,0 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La Société a comptabilisé une perte nette de 24,7 millions $ pour le trimestre, comparativement à une perte de 7,0 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La perte par action s'est établie à 0,43 $ au premier trimestre, par comparaison à une perte de 0,13 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La Société et Catalyst Capital Group Inc. ont récemment entamé d'autres discussions avec Braslyn Ltd. au sujet des modalités précises d'une opération de privatisation. La Société et Braslyn Ltd. ont l'intention de tenir d'autres discussions concernant les modalités et le prix de cette opération potentielle; par conséquent, rien ne garantit qu'une entente sera conclue à l'égard des modalités d'une opération ou, si cela était le cas, du prix auquel une telle opération pourrait avoir lieu.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Société pour la période close le 31 mars 2019 déposés dans le System for Electronic Document Analysis and Retrieval (« SEDAR ») à l'adresse www.sedar.com.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca .

SOURCE Callidus Capital Corporation

15 mai 2019