Du cannabis haut de gamme chez Harrods : l'huile DragonflyCBD vendue par le grand magasin





Le plus grand producteur de CBD d'Europe ajoute Harrods à sa liste croissante de grands magasins vendant de l'huile de CBD approuvée de haute qualité

LONDRES, 16 mai 2019

Harrods stocke désormais trois produits DragonflyCBD avec un emballage personnalisé

La demande publique en huile de CBD a enregistré une croissance spectaculaire au Royaume-Uni

Il s'agit des produits à base de CBD les plus puissants et les plus sûrs sur le marché britannique

L'huile de cannabidiol (CBD) de haute qualité produite par la marque de CBD basée à Londres Dragonfly est désormais disponible dans le grand magasin le plus emblématique de Grande-Bretagne, Harrods. Les produits de Dragonfly sont désormais vendus dans la plupart des magasins britanniques, notamment Boots, Tesco et plusieurs pharmacies, faisant suite à une demande croissante de produits à base de cannabis.

Harrods vendra trois produits Dragonfly de 30 ml, à des concentrations de 1 500 mg, 2 000 mg et 3 000 mg, avec un emballage sur mesure. Aucune autre marque de CBD en Europe ne peut rivaliser.

Bien que le CBD soit légal au Royaume-Uni et en Europe depuis un certain temps, les consommateurs n'ont jusqu'à présent pas pu bénéficier d'un accès facile à des produits de haute qualité, testés et approuvés comme c'est le cas aujourd'hui, devant alors se tourner vers le marché noir ou des produits non testés. Les produits à base de CBD non réglementés ne peuvent pas garantir l'uniformité, la puissance et la pureté que des marques comme Dragonfly sont en mesure d'offrir.

De la graine au point de vente, Dragonfly contrôle toutes les étapes du processus, y compris la culture, l'extraction et la formulation de ses produits. Tous ses produits s'accompagnent de multiples certifications (végan, sans OMG, bonnes pratiques de fabrication, sans THC) et répondent à des normes rigoureuses qui satisfont les exigences d'un grand magasin comme Harrods. L'huile DragonflyCBD est disponible à la vente auprès de grandes chaînes de pharmacies, de pharmacies indépendantes et de grands supermarchés, à des concentrations allant de 270 mg à 3 000 mg

Hannah Skingle, directrice générale de DragonflyCBD, a déclaré : « Nous sommes ravis de cet accord de distribution avec Harrods, qui vient consolider la légitimité de la marque Dragonfly. Il est enthousiasmant de voir le CBD faire son entrée sur le marché du bien-être et être de plus en plus largement accepté et compris par le public, comme le démontre cet accord. »

Les récentes évolutions de la législation britannique sur le cannabis thérapeutique ont mis les produits à base de cannabis sur le devant de la scène et ont contribué à une augmentation notable de la demande en CBD pour le secteur de la santé et du bien-être à travers le pays, bien que le CBD n'ait pas été affecté par ces changements.

Tous les produits sont disponibles chez Harrods dès à présent.

NOTES AUX RÉDACTEURS

Informations sur les produits

1 500 mg ? Prix de vente conseillé 85 £

2 000 mg ? Prix de vente conseillé 100 £

3 000 mg ? Prix de vente conseillé 140 £

À propos Dragonfly Biosciences

Dragonfly Biosciences est le premier producteur européen de CBD et d'extraits dérivés du cannabis. Il élabore tous ses produits de la graine au point de vente, cultivant du Cannabis Sativa L. de manière organique, utilisant un processus d'extraction breveté et formulant ses produits conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Sa gamme d'huiles DragonflyCBD est disponible à la vente auprès de grandes chaînes de pharmacies, de pharmacies indépendantes et de grands supermarchés, à des concentrations allant de 270 mg à 3 000 mg. Fournissant à la fois des produits de marque et des formulations de gros, la société vise à placer la barre haut en matière de qualité et à construire une industrie responsable en partant de la base.

