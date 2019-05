Le Forbes Travel Guide dévoile le classement des meilleures chambres du monde





La seconde liste vérifiée (« Verified List ») de la société couvre les hôtels de luxe de Perth à Porto Rico

ATLANTA, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le Forbes Travel Guide a publié sa « Verified List » des meilleures chambres d'hôtel du monde pour 2019. Cette liste qui regroupe les meilleurs établissements met en lumière 41 propriétés dans 17 pays.

Les « Verified Lists » sont établies à partir des données recueillies par les inspecteurs de la société, qui séjournent anonymement dans les propriétés pour les évaluer à l'aide d'un certain nombre de critères ? jusqu'à 900 ? en vue du classement par étoiles annuel du guide, dévoilé en février. La liste des meilleures chambres d'hôtel du monde compte des propriétés aux chambres non seulement superbes, mais aussi d'un confort exceptionnel, fonctionnelles et parées avec goût ? draps de qualité, produits de toilette de luxe et équipements technologiques au design élégant.

Les lauréats ont obtenu des résultats parfaits en ce qui concerne les critères appliqués aux chambres d'hôtes et aux salles de bain, et plus précisément aux éléments de luxe ainsi qu'au confort et à la fonctionnalité pour les visiteurs.

S'agissant des éléments de luxe, les critères reflètent le soin particulier accordé au niveau élevé de confort ainsi qu'au choix de produits luxueux et de commodités haut de gamme. Parmi les critères évalués figurent les points suivants :

La chambre dispose de nombreux services et/ou équipements technologiques de haute qualité.

Il est évident qu'une attention exceptionnelle a été accordée à l'aménagement intérieur, lequel peut comprendre une oeuvre d'art notable, des tissus d'ameublement d'excellente facture, un habillage des fenêtres de grande qualité, etc.

Les équipements de la salle de bain sont extrêmement luxueux.

Les critères relatifs au confort et à la fonctionnalité pour les visiteurs englobent le confort physique et le cadre. Les éléments suivants sont notamment pris en compte :

La chambre d'hôtes est bien insonorisée.

La chambre offre un espace détente confortable et séparé des espaces bureau et lit.

L'espace bain est très spacieux et permet à deux personnes de s'y doucher et de s'y habiller aisément.

« Certes, la liste des meilleures chambres du monde vérifiées par le Forbes Travel Guide compte les hébergements les plus beaux, mais l'intérêt va au-delà de l'apparence de la chambre », a déclaré Filip Boyen, PDG de Forbes Travel Guide. « Chaque hôtel figurant sur cette liste a été testé avec minutie et s'est révélé extrêmement confortable, calme et offrant des services et des équipements technologiques de niveau supérieur. Les voyageurs qui s'y rendront baigneront dans le luxe, pour leur plus grand bonheur. Nous tenons à féliciter chacune des personnes oeuvrant pour ces magnifiques hôtels et complexes touristiques. »

Parmi les lauréats figurent six établissements de Chine (Encore Macau ; Four Seasons Hotel Guangzhou ; Mandarin Oriental, Hong Kong ; The Peninsula Beijing ; Rosewood Beijing ; Wynn Macau), et quatre de France (Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, un hôtel Four Seasons ; Hôtel de Crillon, un hôtel Rosewood ; Mandarin Oriental, Paris ; The Ritz Paris).

Les hôtels indépendants ont fait forte impression et comptent dix lauréats, parmi lesquels : Palace Hotel Tokyo ; The Alpina Gstaad ; The Fullerton Bay Hotel Singapore ; et The Resort at Pedregal.

Pour consulter la liste complète des lauréats, veuillez cliquer ici.

