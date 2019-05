Seraphim déploie un module solaire Blade Bifacial innovant





PÉKIN, 15 mai 2019 /CNW/ - Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (« Seraphim »), un fabricant de produits solaires d'envergure internationale de Chine, vient de déployer un module solaire innovant, le module Blade Bifacial.

D'après Seraphim, le nouveau produit intègre une technologie à demi-cellule chef de file du secteur et la toute dernière technologie cellulaire PERC double face, ce qui lui confère de nouvelles fonctionnalités telles qu'une faible perte de puissance interne, un potentiel réduit de point chaud, une puissance de sortie supérieure et une fiabilité améliorée.

Comparé aux modules traditionnels, la résistance en courant et en série est plus basse, ce qui peut minimiser les pertes par déséquilibre, les pertes de puissance interne et les effets d'ombrage. D'autre part, l'application de la technologie cellulaire PERC double face au nouveau produit peut aussi augmenter la production d'électricité de 10 à 30 %, ce qui rend le produit plus rentable.

En plus de sa performance accrue, le module Blade Bifacial Seraphim est nettement plus léger car il utilise le verre trempé à double revêtement et couche antireflet de 2,0 mm au lieu du verre de 2,5 mm utilisé par la plupart des fabricants de modules photovoltaïques, ce qui facilite l'installation et économise les coûts de transport.

« La mise à niveau technique du module photovoltaïque, en tant que composant de base d'un système de centrale électrique, est une mesure importante pour réduire le coût de l'électricité et promouvoir une électricité en provenance du photovoltaïque connectée au réseau à juste prix. L'intégration de la technologie à demi-cellule et de la technologie cellulaire PERC double face est une voie importante pour développer la technologie de module photovoltaïque et l'adapter aux exigences du marché final. Étant donné son excellente stabilité, nous avons prolongé la garantie de produit des modules à demi-cellule PERC monocristaux à 15 ans, 50 % de plus que la garantie de 10 ans sur le marché », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

Il a également ajouté que Seraphim a monté une nouvelle usine dans la Province Shanxi de Chine du Nord conjointement avec Shanxi Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd. pour fabriquer chaque année un gigawatt de modules ultra efficaces incluant les modules à demi-cellule double face. La nouvelle usine est actuellement au stade de tests de fonctionnement et le premier lot de modules est sorti de la chaîne de montage pour l'expédition.

Créée en 2011, Seraphim a enregistré des réalisations impressionnantes en très peu de temps, recevant une distinction de niveau 1 de BNEF, le statut de fabricant le plus performant de DNV GL, et méritant la fidélité de clients exigeants à travers le monde. Avec une base installée de plus de 6 GW dans plus de 40 pays, Seraphim fournit à ses clients des produits et des services professionnels de haute qualité.

