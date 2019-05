SpinalCyte lance une initiative pour mettre en avant les progrès réalisés dans la technologie des fibroblastes





SpinalCyte, LLC, une société de stade clinique, spécialisée en médecine régénératrice visant la reconstitution des disques vertébraux grâce aux fibroblastes dermiques humains (FDH), a annoncé aujourd'hui une nouvelle ressource complète visant à sensibiliser le public aux avantages potentiels des fibroblastes, et à fournir une base de connaissances grandissante pour cette technologie prometteuse de la médecine régénérative.

Le site Web de la société, www.spinalcyte.com, présente maintenant les résultats d'études de recherche indépendantes et d'études réalisées par des entreprises, qui témoignent du potentiel de cette nouvelle source cellulaire pour la réparation des disques et d'autres maladies.

« Les fibroblastes présentent des avantages importants par rapport aux cellules souches mésenchymateuses », a déclaré le Dr Thomas Ichim, directeur scientifique chez SpinalCyte, et auteur d'une analyse comparant les deux sources cellulaires, publiée dans la revue Journal of Translational Medicine. « Tant que nous-mêmes et d'autres chercheurs de premier plan continuerons de faire progresser la science dans ce domaine, notre site Web sera le meilleur endroit pour trouver les informations les plus récentes et les plus actualisées sur le pouvoir de guérison des fibroblastes. »

SpinalCyte est le leader dans le domaine de la thérapie par FDH, avec 52 brevets américains et internationaux délivrés, et plus de 85 brevets en instance, axés sur l'utilité clinique des fibroblastes.

« Les fibroblastes représentent la source de cellules régénératrices du futur », a déclaré Pete O'Heeron, PDG de SpinalCyte. « L'étendue de notre propriété intellectuelle démontre la polyvalence de cette technologie et nous positionne comme le leader incontesté de ce secteur émergent. Nous sommes impatients de présenter les nouvelles recherches réalisées à travers le monde, mettant en évidence les promesses des fibroblastes. »

À propos de la discopathie dégénérative

La discopathie dégénérative (Degenerative disc disease, DDD) est une affection dans laquelle le disque vertébral d'un patient se décompose et peut commencer à s'effondrer. On estime que 85 % des personnes de plus de 50 ans présentent des signes de dégénérescence discale, et plus de 1,3 million d'interventions sont réalisées chaque année pour traiter la maladie. Les traitements les plus courants pour les patients atteints de DDD sont la discectomie ou la fusion vertébrale. La discectomie est l'ablation partielle ou totale du disque dégénéré, pour décompresser et soulager le système nerveux. Malheureusement ce traitement peut provoquer des douleurs à long terme au niveau de la colonne vertébrale. Dans une procédure de fusion vertébrale, le disque entier est retiré et les deux vertèbres adjacentes sont fusionnées. Ce type d'intervention fait souvent peser une tension supplémentaire sur les disques adjacents et les tissus environnants, aggravant le problème de dégénérescence.

À propos de CybroCell

CybroCell est le premier produit allogénique à base de fibroblastes dermiques humains (FDH), en vente libre, destiné au traitement de la discopathie dégénérative. Après 18 mois, l'essai clinique de phases 1 et 2 de SpinalCyte, sur les fibroblastes dermiques humains injectés dans le cadre d'un traitement de la DDD a démontré que les patients ayant reçu une injection de CybroCell présentaient un soulagement durable de la douleur et une mobilité dorsale accrue.

À propos de SpinalCyte

Basée à Houston, au Texas, SpinalCyte, LLC est une société de médecine régénératrice, qui développe une solution innovante pour le remplacement des disques vertébraux grâce à des fibroblastes dermiques humains. SpinalCyte est actuellement détentrice de 52 brevets américains et internationaux délivrés, et a déposé des demandes pour plus de 85 brevets supplémentaires dans divers domaines cliniques, notamment la dégénérescence discale, le cancer, le diabète, l'insuffisance hépatique et l'insuffisance cardiaque. SpinalCyte représente la prochaine génération du progrès médical en termes de thérapie cellulaire. Consulter le site www.spinalcyte.com.

