Duravant s'apprête à acquérir Motion06





Duravant LLC (« Duravant »), une entreprise mondiale d'équipements technologiques et de solutions d'automatisation pour les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et du maniement de matériaux, a annoncé la signature d'un accord en vue du rachat de Motion06 Gmbh (« Motion06 »), un important fabricant de machines et de composants pour systèmes de convoyage. La transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust.

Ayant son siège social à Lengau, en Autriche, Motion06 est spécialisée dans la conception, la production et la vente de technologies de convoyage à bande, haute performance ; parmi ses produits phares, la société propose notamment un convoyeur courbe à bande, pour le commerce électronique, les centres de distribution de colis, les systèmes de traitement des bagages dans les aéroports, et d'autres applications industrielles. Fondée en 2006, la société compte des modules et des composants de convoyage dans plus de 65 aéroports à travers le monde. Elle a par ailleurs fourni des solutions de convoyage à des géants du commerce électronique et de la distribution de colis dans le monde entier.

Avec des sites et des coentreprises en Autriche, à Singapour et en Chine, Motion06 permet à Duravant d'étendre sa présence en Europe et en Asie.

Mike Kachmer, président et chef de la direction de Duravant, a déclaré : « Compte tenu du portefeuille existant de la famille de sociétés exploitantes, de Duravant, nous n'aurions pas pu imaginer un partenariat plus complémentaire que celui qui se profile avec Motion06. Notre équipe est très enthousiaste à l'idée des opportunités immédiates de croissance accélérée qu'offre cette nouvelle relation. »

« C'est un vrai plaisir que de travailler ici à Lengau, à faire de Motion06 l'un des principaux fournisseurs de systèmes de convoyage de qualité, en ayant à nos côtés une équipe jeune et dynamique, avec des partenaires dans le monde entier. L'acquisition par Duravant va permettre de créer d'excellentes synergies et de nouvelles possibilités de croissance en tant que fabricant de modules et de composants de convoyage », a confié pour sa part, Markus Brunninger, directeur général de Motion06. « Nos caractéristiques incluent un niveau élevé de compétence technique et une focalisation sur les clients et leurs exigences, auxquelles nous répondons au mieux en travaillant au quotidien. »

La transaction réunit deux leaders mondiaux des équipements technologiques avec des produits, des applications et des solutions de connectivité complémentaires. L'expertise combinée des deux entreprises, en termes de solutions d'automatisation, leur engagement en matière d'innovation et leurs relations de longue date au sein de l'industrie, vont renforcer leur capacité à fournir des solutions de maniement de matériaux, garantissant une productivité, une efficacité et une rentabilité accrues pour les clients du monde entier.

À propos de Duravant

Implantée à Downers Grove, dans l'Illinois, Duravant est une entreprise mondiale de solutions d'automatisation et d'équipements technologiques disposant d'unités de fabrication, de vente et de service, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. À travers son portefeuille de sociétés exploitantes, Duravant propose à ses clients et partenaires, des solutions de processus de bout en bout, éprouvées et fondées sur ses compétences en ingénierie et en intégration, sur la gestion de projets et sur l'excellence opérationnelle. Forte d'un réseau mondial de vente, de distribution et de service, elle fournit une assistance après-vente immédiate et à vie, sur tous les marchés qu'elle dessert dans les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et du maniement de matériaux. Les marques phares de Duravant sont gage d'innovation, de durabilité et de fiabilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duravant.com.

À propos de Motion06

Motion06, dont le siège social est situé à Lengau, en Autriche, est le premier fabricant de modules de convoyage et d'appareils de maniement de matériaux, pour les segments du commerce électronique et des aéroports. Ses produits sont utilisés dans plus de 65 aéroports à travers le monde. Avec une présence industrielle internationale et une clientèle active dans plus de 42 pays, Motion06 s'adresse aux intégrateurs de systèmes du monde entier. Les clients peuvent compter sur les solutions toujours productives, et conçues sur mesure, de Motion06, qui leur sont proposées en même temps que les conseils et le soutien d'experts tout au long du cycle de vie du projet, ce qui se traduit par des partenariats à long terme et une productivité maximale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.motion06.at.

