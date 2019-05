Interactive Brokers est le premier courtier à proposer un programme d'optimisation du rendement des titres portant sur les actifs canadiens





Interactive Brokers Group, Inc. (IEX:IBKR) a annoncé que les clients d'Interactive Brokers Canada (IBC) participant à son programme d'optimisation du rendement des titres pourraient désormais procéder au prêt d'actions canadiennes entièrement libérées dans le cadre de ce programme. Cette première sur le marché donne l'opportunité aux clients d'IBC de prêter leurs actions canadiennes à IBC en échange d'une partie des intérêts que les emprunteurs sont disposés à payer pour emprunter ces actions.

Les comptes de caisse IBC dont le capital s'élève à 50 000 dollars américains et tous les comptes sur marge IBC sont susceptibles de souscrire au nouveau programme. Les souscriptions se font en ligne en toute simplicité et le programme est généralement actif dès le lendemain. Ensuite, IBC gère toutes les opérations du programme sans restriction, en fonction de la capacité des clients à négocier leurs actions.

« Chez Interactive Brokers, nous nous efforçons de proposer aux clients différentes façons de gagner et d'économiser de l'argent », a affirmé Jean-François Bernier, directeur général d'Interactive Brokers Canada. « En plus d'être le seul courtier du Canada à offrir un programme de prêt de titres, nous mettons en oeuvre une transparence intégrale en ce qui concerne le taux du marché et les montants bruts perçus pour chaque transaction. »

Les clients d'IBC peuvent surveiller les taux indicatifs en temps réel en configurant leur plateforme Trader Workstation de sorte que celle-ci affiche une colonne « Taux de commission ». Les clients peuvent également passer en revue la liste IBC des titres canadiens pouvant faire l'objet d'une vente à découvert sur le site Internet d'IB Canada.

Pendant la durée de prêt, les clients conservent la possibilité de vendre leurs titres à tout moment et de continuer à comptabiliser des bénéfices ou des pertes. Les titres pouvant être prêtés sont ceux cotés sur les bourses américaines ou canadiennes.

Interactive Brokers utilise ses systèmes hautement automatisés afin d'identifier les actions des comptes clients que les autres participants tentent d'emprunter. La société crédite le revenu des prêts sur les comptes clients et fournit des rapports d'activité journaliers détaillant le nombre de titres prêtés, le montant de la garantie, le taux d'intérêt du marché, les frais IBC et l'intérêt net.

Chaque jour, en fin de journée, IBC verse au client la moitié du montant brut perçu en contrepartie du prêt des titres aux emprunteurs et conserve l'autre moitié à titre de compensation pour la coordination du programme et la garantie de restitution des titres.

Interactive Brokers propose son programme d'optimisation du rendement de titres aux États-Unis depuis 2011 et au Canada (pour les titres américains) depuis 2017. De plus amples informations relatives au programme d'optimisation du rendement de titres d'Interactive Brokers sont disponibles ici.

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d'Interactive Brokers Group proposent des services d'exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes automatisés, 24 heures sur 24, sur plus de 120 marchés représentant de nombreux pays et devises, à partir d'un unique compte d'investissement intégré IBKR et à des clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs individuels, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Ayant passé quatre décennies à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous a permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée et unique en son genre de gestion de portefeuilles d'investissement, qui fait par ailleurs figure de plateforme aux frais les moins élevés dans le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par l'hebdomadaire Barron's le 25 février 2019. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients des outils de gestion de portefeuille et de risque, des infrastructures de recherche et des produits de placement ainsi que des transactions et des prix d'exécution avantageux, le tout à peu ou pas de frais, leur permettant ainsi de se positionner pour réaliser des retours sur investissements supérieurs.

