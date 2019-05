Les juristes de l'Ontario élisent un nouveau conseil pour le mandat 2019-2023





TORONTO, le 1er mai 2019 /CNW/ - Le Barreau de l'Ontario a un nouveau conseil d'administration pour le mandat de conseiller de 2019 à 2023, à la suite de l'élection de 40 conseillers avocats et de cinq conseillers parajuristes - sur un total de 126 candidats avocats et 18 candidats parajuristes. L'élection du Conseil a lieu tous les quatre ans, et il s'agissait de la première élection où les conseillers avocats et les conseillers parajuristes étaient élus simultanément.

Les conseillers se réunissent régulièrement pour formuler des politiques sur les questions liées à la prestation de services juridiques et à la gouvernance des professions juridiques. Ils participent également aux comités du Barreau et peuvent être nommés au Tribunal du Barreau pour entendre les instances relatives à la conduite, à la capacité et à la compétence.

« Je suis honoré d'avoir été réélu et j'ai hâte de travailler avec le nouveau conseil d'administration pour relever les défis et saisir les occasions qui nous attendent, a déclaré Malcolm Mercer, trésorier du Barreau. Nous avons un nouveau conseil d'administration qui comprend des praticiens provenant d'un grand nombre de communautés, de domaines de pratique, de milieux de travail, de tailles de cabinets et d'emplacements géographiques. »

Au total, 16 156 avocats ont voté, ce qui représente 30 % des électeurs avocats admissibles, tandis que 1 556 parajuristes ont voté, ce qui représente 17 % des électeurs parajuristes admissibles. À titre de comparaison, 34 % ont voté à l'élection des conseillers avocats de 2015 et à 20 % à l'élection des conseillers parajuristes de 2014.

Les avocats de l'Ontario élisent 40 conseillers - 20 de Toronto et 20 de l'extérieur de Toronto. Huit des 40 sont des conseillers régionaux - les candidats qui ont reçu le plus grand nombre de votes des électeurs dans leur propre région électorale.

Les 32 autres sont les 13 candidats de l'extérieur de Toronto et les 19 candidats de Toronto qui ont reçu le plus grand nombre de votes de tous les électeurs avocats.

Cinq parajuristes sont élus.

Voici la liste de tous les conseillers élus, par nombre de votes reçus. La région des conseillers de l'extérieur de Toronto apparait à côté de leur nom. Le nom des conseillers régionaux est suivi d'une *.

Conseillers avocats

Toronto Extérieur de Toronto



Murray Klippenstein * Joseph Chiummiento (CE) * Robert P. Adourian Andrew Spurgeon (CS) * Chi-Kun Shi Gary D. Graham (CW-CO) * Geoff Pollock Cheryl R. Lean (E) * Sam Goldstein Jack Braithwaite (NE) * - Acclamé Lubomir Poliacik Etienne Esquega (NW-NO) * D. Jared Brown Gerard Paul Charette (SW-SO) * John F. Fagan Ryan Alford (NW-NO) Nicholas dePencier Wright Cecil Lyon (E) Philip H. Horgan C. Scott Marshall (CW-CO) Joseph Groia Jorge E. Pineda (CS) Orlando Da Silva Alexander David Wilkes (CE) Julia Shin Doi Brian L. Prill (CW-CO) Isfahan Merali Jean-Jacques Desgranges (E) Gina Papageorgiou Trevor Robert Parry (CS) Sidney H. Troister Teresa Donnelly (SW-SO) Julian Falconer Jacqueline Horvat (SW-SO) Atrisha Lewis Claire Wilkinson (CW-CO) Megan Shortreed Paul M. Cooper (CE) Malcolm Mercer Dianne G. Corbiere (CE)



* Conseiller régional





Conseillers parajuristes

Robert Burd Marian Lippa Cathy Corsetti Shelina Lalji Michelle Lomazzo

Pour de plus amples renseignements, y compris les profils des candidats, allez au : www.lso.ca/election-conseil-2019.

Le Barreau règlemente les avocats et parajuristes en Ontario dans l'intérêt public. Son mandat vise à protéger le public, à maintenir et défendre la cause de la justice et la primauté du droit, à favoriser l'accès à la justice pour la population de l'Ontario et à agir de façon rapide, ouverte et rentable.

