Parce que le mot « cancer » donne envie de se défouler





MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'est lancée à travers la province la 2e édition de La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer. L'événement tant attendu revient dès septembre prochain pour une deuxième édition haute en festivités!

Grande nouveauté cette année : en plus des 6 marches existantes à Québec, Montréal, Rouyn-Noranda, Trois-Rivières, Gatineau et Granby, deux nouvelles marches se sont ajoutées à Laval en partenariat avec la Fondation Maxime-Letendre et Rimouski en partenariat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec.

En 2018, plus de 1 000 personnes avaient marché à nos côtés, amassant un montant impressionnant de près de 200 000 $ au profit de la Fondation québécoise du cancer! Au programme de ces six belles journées, s'étaient succédés jeux, animations musicales, discours, massages, murales. Et bien sûr six marches remplies d'espoir, de joie, de vie.

Cette année, dans le cadre de son 40e anniversaire, la Fondation souhaite en faire encore plus pour les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches en augmentant son objectif à 250 000 $.

Des centaines de personnes parmi lesquelles des personnalités publiques seront présentes pour démontrer collectivement leur appui aux personnes touchées par le cancer et leurs proches, en cette année anniversaire des 40 ans de la Fondation.

Chaque année, 53 000 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer. C'est pour cette raison que la Fondation québécoise du cancer a décidé de rassembler tous les Québécois et de créer ce grand mouvement de solidarité pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, pour saluer la présence de ceux qui sont guéris ou souligner la détermination de ceux qui affrontent la maladie.

« Il est important de se mobiliser! Pour que ceux qui font face au cancer puissent espérer une meilleure qualité de vie. La Fondation est là, comme une 2e famille, en offrant écoute, réponses et réconfort, partout au Québec. Cet élan de solidarité humaine a le pouvoir de faire naître des sourires au coeur de l'épreuve, croyez-moi! » souligne Bruno Pelletier, porte-parole bénévole de la Fondation québécoise du cancer.

Faites partie de ceux qui participeront cette année encore à l'une des huit marches au Québec. Familles, collègues, amis uniront leurs forces pour amasser des fonds et soutenir ces Québécois touchés par le cancer. C'est l'occasion parfaite de vous faire du bien et faire du bien autour de vous!

Inscrivez-vous dès maintenant : http://lamarchegd.ca/



Le Grand défoulement, une célébration de la vie

La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer s'inscrit dans un vaste mouvement de solidarité à l'échelle provinciale : Le Grand défoulement. Cette campagne annuelle se décline en trois volets : La marche du Grand défoulement, Le Grand défoulement dans les écoles et Le Grand défoulement à ma façon.

Chacun, grand et petit, pourra ainsi y participer en trouvant le défoulement qui lui convient.

Joignez-vous, vous aussi, à ce grand mouvement de solidarité! Venez créer de merveilleux moments avec vos proches : GRANDDEFOULEMENT.CA

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Nous sommes là pour les soutenir.

cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité.

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 10:34 et diffusé par :