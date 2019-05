Des collectivités d'un bout à l'autre du Canada prennent part à un effort national de renforcement de la résilience aux incendies de forêt





Une coalition formée d'organismes sans but lucratif, de gouvernements provinciaux et de Co?operators soutiennent une action pancanadienne visant les collectivités dans le cadre de l'initiative Intelli-feu

GUELPH, ON et EDMONTON, AB, le 1er mai 2019 /CNW/ - À compter du 4 mai, 125 collectivités d'un bout à l'autre du Canada prendront part à un effort national visant à atténuer les risques d'incendies de forêt qui pèsent sur les résidences et leur milieu de vie en prévision de la saison des incendies de forêt cette année.

Les collectivités dont la candidature a été retenue ont reçu 500 $ pour organiser des activités dans le cadre de la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt par l'intermédiaire d'un programme national offert par Intelli-feu Canada en collaboration avec Co?operators, la National Fire Protection Association (NFPA), l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques et les provinces et territoires de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador et des Territoires du Nord-Ouest.

« À l'heure actuelle, on dénombre 11 millions de Canadiens qui habitent des zones propices aux incendies de forêt, mais il y a néanmoins des mesures qui peuvent être prises pour atténuer les risques », affirme Laura Stewart, présidente d'Intelli-feu Canada. « C'est une responsabilité partagée et ces activités communautaires permettent de sensibiliser les gens, contribuent à la protection des maisons et des propriétés, et incitent de nombreux quartiers à devenir plus résilients aux incendies de forêt. »

Les collectivités peuvent utiliser l'argent alloué de mai à septembre pour organiser des événements qui incitent les gens à adopter des activités « Intelli-feu », dont l'entretien ou l'enlèvement de végétation morte ou combustible, l'aménagement paysager résilient aux incendies de forêt et l'utilisation de matériaux de toiture résistants au feu.

Co?operators a versé 15 000 $ pour soutenir les efforts communautaires. Depuis 2014, Co?operators collabore avec la NFPA, l'ISPC et Intelli-feu Canada pour appuyer les efforts de renforcement de la résilience aux incendies de forêt et en faire la promotion en vue d'atténuer les conséquences de ces incendies et de s'y adapter.

« La Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt est un exemple encourageant de l'important travail que les Canadiens accomplissent à l'échelle locale aux quatre coins du pays, explique Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co?operators. La saison des incendies de forêt s'allonge et devient plus intense; c'est pourquoi il est essentiel que les propriétaires de maisons, les promoteurs, les autorités publiques et l'industrie de l'assurance travaillent ensemble pour rendre les collectivités plus résilientes. »

Pour consulter une liste de toutes les collectivités canadiennes dont la candidature a été retenue et pour en savoir plus sur la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt, visitez le site https://www.firesmartcanada.ca/wildfire-community-preparedness-day-2019/.



Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 41,7 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement.

FireSmart Canada est un programme national de premier plan visant à aider les Canadiens à réduire les risques liés aux feux de friches et à s'adapter à cette réalité grâce à des solutions axées sur la collectivité. Le programme est administré par Partners in Protection Association, un regroupement sans but lucratif de spécialistes qui représentent les gouvernements fédéral et provinciaux, les Premières Nations, le secteur privé, les services d'incendie municipaux, les services d'urgence et la section de la gestion des terres.

Établie en 1896, la National Fire Protection Association (NFPA) est une organisation mondiale sans but lucratif qui consacre ses efforts à l'élimination des mortalités et des blessures, ainsi que des dommages matériels et financiers attribuables aux incendies, aux systèmes électriques et aux dangers qui y sont associés.

Créé en 1997 par des assureurs en dommages du Canada, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un organisme de recherche indépendant et sans but lucratif basé à Toronto et à London (Université Western).

