Johns Manville nomme John Vasuta nouveau président de la division Engineered Products





Johns Manville (JM), une société Berkshire Hathaway, important fabricant et distributeur de produits spécialisés et de produits de construction haut de gamme, a annoncé aujourd'hui que John Vasuta était le nouveau président de la division Engineered Products, de la société.

« John Vasuta est un leader accompli et un excellent atout au sein de l'équipe de direction de JM », a confié Mary Rhinehart, PDG de JM. « Il apporte à JM de solides antécédents en matière de développement fructueux d'activités, et de leadership commercial au niveau mondial. »

M. Vasuta dirigera une division internationale qui fabrique des produits non tissés, en fibre de verre, des filés-liés en polyester, et des fibres de verre, haut de gamme destinés à l'industrie du bâtiment et de la construction, ainsi qu'à des applications automobiles, industrielles et résidentielles.

Les produits JM couvrent un large éventail d'applications, telles que membranes d'étanchéité, planchers, isolation pour la construction et isolation technique, filtration de l'air et de liquides, stockage de l'énergie, matériaux composites et plaques de plâtre. La division exploite des usines de fabrication aux États-Unis, en Allemagne, en Slovaquie et en Chine.

« Johns Manville, qui s'appuie sur une riche histoire, jouit d'une réputation amplement méritée de leader mondial dans ses marchés », a déclaré pour sa part M. Vasuta. « Je me réjouis à l'idée d'intégrer l'entreprise et de prendre les rênes de la division Engineered Products. »

M. Vasuta travaillait dernièrement chez Bridgestone Corp. en qualité de président et directeur principal de Firestone Building Products International, et de vice-président international senior de Firestone Building Products. Il a intégré Bridgestone en qualité de directeur adjoint des affaires juridiques, et a par la suite occupé divers postes de niveau cadre supérieur, dont celui de président de la division commerciale de 250 magasins, et vice-président des ventes et opérations internationales, de la division des produits pour la construction, de Bridgestone.

Il a travaillé en début de carrière au sein de cabinets d'avocats privés et dans le secteur des semi-conducteurs.

M. Vasuta est titulaire d'une licence en ingénierie, d'un MBA et d'un doctorat en droit de l'Université d'Akron.

À propos de Johns Manville

Johns Manville, une société Berkshire Hathaway (NYSE : BRK.A, BRK.B), est un important fabricant et distributeur de produits de construction et de produits spécialisés haut de gamme. La société de Denver, qui exerce ses activités depuis 1858, génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards USD, et fait figure de chef de file sur tous les marchés clés qu'elle dessert. Johns Manville emploie 8 000 personnes et exploite 42 sites de production en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Pour obtenir de plus amples informations, consultez www.jm.com.

