Finalistes des Prix du magazine canadien 2019





TORONTO, le 1er mai 2019 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir de dévoiler les finalistes de la 42e édition des Prix du magazine canadien, y compris les publications en lice aux titres de meilleurs magazines. Le gala annuel, qui se tiendra le 31 mai 2019, sera animé par l'auteur et cinéaste Omar Mouallem - lauréat de deux médailles d'or aux Prix du magazine canadien.

Quelque 187 publications canadiennes de part et d'autre au pays ont participé à cette édition des prix. Des magazines imprimés et numériques, publiés en français ou en anglais, ont soumis les oeuvres rédactionnelles, visuelles et éditoriales de plus de 2 000 artisans de l'industrie : journalistes, photographes, illustrateurs, rédacteurs en chef et directeurs artistiques. Après plusieurs semaines de délibérations, les 125 juges bénévoles ont sélectionné 201 candidatures soumises par 70 périodiques dans 28 catégories rédactionnelles, visuelles, éditoriales et meilleurs magazines.

« Dévoiler les finalistes des Prix du magazine canadien est toujours un grand moment », a déclaré la présidente de la FPMC, Julie Cailliau. « C'est réjouissant de voir le travail impressionnant de nos rédacteurs, directeurs artistiques, auteurs, et créateurs visuels, tous si talentueux. La diversité des magazines publiés ici au Canada est étonnante, et leur qualité l'est tout autant. Félicitations aux finalistes de la 42e édition annuelle des Prix du magazine canadien ! Nous avons hâte de rendre hommage aux meilleurs créateurs et magazines d'ici à l'occasion du gala le 31 mai. »

PUBLICATIONS QUÉBÉCOISES

Les titres édités au Québec en lice sont : BESIDE (3 nominations), Dînette (5 nominations) ELLE Québec (3 nominations), enRoute d'Air Canada (2 nominations) esse arts + opinions (1 nomination), L'actualité (9 nominations), Les Affaires (1 nomination), Le Trente (1 nomination), L'inconvénient (1 nomination), LSTW (1 nomination), Nouveau Projet (9 nominations), Québec Science (2 nominations), Ricardo (1 nomination), ainsi que les magazines anglophones Best Health (1 nomination), Reader's Digest (3 nominations) et Maisonneuve (6 nominations).

MEILLEURS MAGAZINES

La revue culturelle québécoise esse arts + opinions, ainsi que le magazine Nouveau Projet sont finalistes dans leur catégorie respective. Nouveau Projet, cité dans cette catégorie pour une sixième année consécutive, avait remporté le titre de Magazine de l'année en 2014.



Trois publications sont en lice dans chacune des quatre divisions Meilleurs magazines :

Meilleur magazine : actualité, affaires et intérêt général

Nouveau Projet

The Walrus

Toronto Life

Meilleur magazine : service et art de vivre

Cottage Life

ELLE Canada

FASHION Magazine

Meilleur magazine : art, littérature et culture

Canadian Art

esse arts + opinion

The Site Magazine

Meilleur magazine : intérêt spécial

Fête Chinoise

U of T Medicine

Up Here

GRAND PRIX DU MAGAZINE

Le Grand prix du magazine - la plus haute distinction décernée à une publication - sera octroyé à une publication parmi les quatre magazines gagnants de chacune des divisions, annoncés le 31 mai prochain.

GRAND PRIX DE LA RÉDACTION

Trois rédacteurs en chef ont été choisis par le jury. Il s'agit de Aaron Kylie (Canadian Geographic), Alison Uncles (Maclean's), et, pour une seconde année consécutive, Nicolas Langelier (Nouveau Projet).

GRAND PRIX DE L'ÉDITEUR

Une nouveauté en 2019, ce prix vise à rendre hommage à l'éditeur dont le magazine remplit le mieux sa mission éditoriale en maximisant la portée de sa marque par le biais de multiples plateformes. Les finalistes sont Gilles Gagnier (Canadian Geographic), Alysa Procida (Inuit Art Quarterly), et Ken Hunt (Toronto Life).



GRAND PRIX DU NUMÉRO

Une autre nouvelle catégorie cette année, le Grand prix du numéro vise à honorer l'équipe d'un magazine pour la création d'un numéro exemplaire en termes de qualité, originalité et pertinence pour les lecteurs ciblés. Les publications sélectionnées sont : Alberta Views, BESIDE, Canadian Art, Inuit Art Quarterly, LSTW, Nouveau Projet, The Walrus, The Site Magazine, Prairie Fire & Contemporary Verse 2, et University of Toronto Magazine.

GRAND PRIX DE LA DIRECTION ARTISTIQUE

Ce prix convoité récompense l'excellence pour la direction artistique de l'ensemble d'un numéro. This year's nominated art directors include: Eliane Cadieux (BESIDE), Kim Zagar (Cottage Life), Jean-François Proulx (Nouveau Projet), Hélène Mallette (Dînette Magazine), Domenic Macri, Brennan Higginbotham, Clare Vander Meersch (Report on Business), Pamela Rounis (SAD Mag), Jenn Lawrence (The Feathertale Review), Benjamin MacDonald (The Globe and Mail Style Advisor), Carey van der Zalm (The Site Magazine), et Vanessa Wyse (University of Toronto Magazine).

PRIX DE LA RELÈVE

Le prix du Meilleur auteur de la relève sera octroyé à un journaliste dont les premières oeuvres publiées dans un magazine démontrent un haut degré de maîtrise et laissent présager un avenir prometteur dans le métier. Les auteurs émergents en lice sont :



Max Binks-Collier grâce à « Distant Relatives », publié dans le magazine québécois Maisonneuve

Jennifer Thornhill Verma pour « Letters From Pop », également publié dans Maisonneuve

Anais Granofsky pour « Between Two Worlds », paru dans Toronto Life

Mugoli Samba pour « Wilbur Howard and the White Church », publié dans United Church Observer

FAITS SAILLANTS - CRÉATEURS



Le photographe Mathieu Lachapelle du magazine Dînette est le créateur le plus cité avec quatre nominations dans trois catégories visuelles : Photographie : art de vivre (« Au coeur des nuages » et « La brume de l' Oregon »), Photographie Portrait (« Dompter le roc »), et Photojournalisme et essais photographiques (« Au coeur des nuages »).





du magazine est le créateur le plus cité avec quatre nominations dans trois catégories visuelles : Photographie : art de vivre (« Au coeur des nuages » et « La brume de l' »), Photographie Portrait (« Dompter le roc »), et Photojournalisme et essais photographiques (« Au coeur des nuages »). L'auteur Anthony Oliveira récolte trois nominations dans autant de catégories grâce à son article « Death in the Village » publié dans Hazlitt .





récolte trois nominations dans autant de catégories grâce à son article « Death in the Village » publié dans . Amélie Chamberland (directrice artistique) et Charles Grandmont (rédacteur en chef) de L'actualité obtiennent trois nominations dans la catégorie Grand prix de la page couverture.





(directrice artistique) et (rédacteur en chef) de obtiennent trois nominations dans la catégorie Grand prix de la page couverture. La journaliste Sabrina Myre est une double finaliste (catégories Meilleur article court et Meilleur article de fond) grâce à ses textes « Le grand sacrifice des nounous philippines » et « Révolution féministe en Éthiopie, l'intrigant cas d'Awra Amba » parus dans le magazine ELLE Québec .





est une double finaliste (catégories Meilleur article court et Meilleur article de fond) grâce à ses textes « Le grand sacrifice des nounous philippines » et « Révolution féministe en Éthiopie, l'intrigant cas d'Awra Amba » parus dans le magazine . Noémi Mercier de L'actualité est à nouveau en lice dans la catégorie Chroniques grâce à « Des gars, des filles ». Elle est aussi finaliste dans la catégorie Meilleur article de fond - long format pour son reportage « Mourir seul ».





de est à nouveau en lice dans la catégorie Chroniques grâce à « Des gars, des filles ». Elle est aussi finaliste dans la catégorie Meilleur article de fond - long format pour son reportage « Mourir seul ». Le jury de la catégorie Photographie : Portrait a sélectionné deux oeuvres de la photographe Amber Bracken « Nishnawbe-Aski Police Service », publiée dans Maclean's et « Life After Coal » en vedette dans The Narwhal .





« Nishnawbe-Aski Police Service », publiée dans et « Life After Coal » en vedette dans . Anais Granofsky , finaliste au prix de la relève, est également en lice dans la catégorie Meilleur article de fond - long format grâce à ses mémoires « Between Two Worlds » publiées dans Toronto Life .





, finaliste au prix de la relève, est également en lice dans la catégorie Meilleur article de fond - long format grâce à ses mémoires « Between Two Worlds » publiées dans . Bruce Grierson , journaliste basé à Vancouver , récolte deux nominations : d'abord pour son essai « Have You Heard » qu'il a signé pour le magazine Eighteen Bridges , puis pour l'article « The Cavernous World Under the Woods » paru dans Hakai Magazine .





, journaliste basé à , récolte deux nominations : d'abord pour son essai « Have You Heard » qu'il a signé pour le magazine , puis pour l'article « The Cavernous World Under the Woods » paru dans . Emily Landau ( Toronto Life, Toronto Life Stylebook ) est une double finaliste grâce à ses textes « The Greatest Showman » et « I, Tanya ». Elle aussi citée en tant que rédactrice-réviseure pour quatre autres articles.





( ) est une double finaliste grâce à ses textes « The Greatest Showman » et « I, Tanya ». Elle aussi citée en tant que rédactrice-réviseure pour quatre autres articles. Le journaliste Simon Lewsen obtient deux nominations, la première pour son portrait intitulé « The Freeland World » rédigé pour The Walrus , et la seconde pour l'article « A New Leaf », publié dans le magazine BESIDE .





obtient deux nominations, la première pour son portrait intitulé « The Freeland World » rédigé pour , et la seconde pour l'article « A New Leaf », publié dans le magazine . La journaliste Chelsea Murray , basée dans les Maritimes, est en lice dans les catégories Journalisme personnel (« The Agony of Intimacy », Hazlitt ) et Meilleur article de fond - long format (« Joe and the Whale », The Deep ).





, basée dans les Maritimes, est en lice dans les catégories Journalisme personnel (« The Agony of Intimacy », ) et Meilleur article de fond - long format (« Joe and the Whale », ). L'auteure Katrina Onstad est également finaliste dans deux catégories : Essais (« Class Divide », The Walrus), et Portraits (« Mr. Robot », Toronto Life).

MAGAZINES LES PLUS CITÉS

Parmi les 70 publications ayant récolté des nominations, Toronto Life est en tête avec pas moins de 19 nominations. The Walrus se classe second, grâce à 13 nominations, alors que L'actualité, Nouveau Projet et Maclean's partagent le 3e rang avec 9 nominations chacune. Voici le classement des magazines les plus cités :

MAGAZINE NOMINATIONS Toronto Life 19 The Walrus 13 L'actualité 9 Maclean's 9 Nouveau Projet 9 Hazlitt 8 Report on Business 7 Maisonneuve 6 Canadian Geographic 5 Cottage Life 5 Dînette Magazine 5 FASHION Magazine 5 The Fiddlehead 5 The New Quarterly 5 The Site Magazine 5

Publications ayant obtenu 4 nominations : The Narwhal, University of Toronto Magazine



Publications ayant obtenu 3 nominations : BESIDE, Canadian Art, ELLE Québec, The Deep, Today's Parent, Reader's Digest

Publications ayant obtenu 2 nominations : enRoute, Arc Poetry, Alberta Views, BuzzFeed Canada, Chatelaine, Eighteen Bridges, Geist, Hakai Magazine, Inuit Art Quarterly, Prairie Fire, Prairie Fire & Contemporary Verse, Québec Science, U of T Medicine

PREMIÈRE NOMINATION

Les magazines qui obtiennent une première nomination aux Prix du magazine canadien sont : Canadian Cycling, Fête Chinoise, Le Trente, The Maritime Edit, The Narwhal et Title Magazine.

CONTRIBUTION EXEMPLAIRE

La Fondation avait le plaisir d'annoncer le 30 avril que le Prix de la Fondation pour contribution exemplaire était décerné cette année à Mme Linda Spalding, auteure canadienne acclamée et rédactrice de longue date du magazine littéraire Brick. Le Prix pour contribution exemplaire est la plus haute distinction individuelle octroyée par la Fondation, et vise à souligner l'apport exceptionnel d'un individu à l'industrie du magazine canadien.

Félicitations à tous les finalistes des 42es Prix du magazine canadien. Visitez www.magazine-awards.com/fr pour tous les détails.

REMERCIEMENTS

La Fondation tient à souligner le soutien du gouvernement du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario, d'Ontario Créatif, de la Fondation Reader's Digest et de KCK Global. La Fondation remercie également ses partenaires CCR Solutions, Cision, Magazines Canada, PUSH Media, TC Imprimeries Transcontinental, The Arcadian Court, University of Alberta, Very Good Studios, et Vividata.

À PROPOS DES 42ES PRIX DU MAGAZINE CANADIEN

Les lauréats des médailles d'or et d'argent seront dévoilés lors du gala annuel des Prix du magazine canadien, qui se tiendra le 31 mai à l'Arcadian Court de Toronto. Dans les catégories rédactionnelles et visuelles, une bourse de 1 000 $ est remise aux gagnants de médaille d'or. La cérémonie sera animée par l'auteur primé Omar Mouallem. Les billets sont en vente à ww.magazine-awards.com.

CRÉATEURS & COLLABORATEURS : Si vous désirez apporter des modifications aux créateurs et collaborateurs crédités pour une oeuvre, veuillez nous écrire à staff@magazine-awards.com au plus tard le 6 mai prochain.

COMMANDITES

Pour obtenir des renseignements au sujet des possibilités de commandite, veuillez communiquer avec Barbara Goud, directrice générale de la FPMC, à staff@magazine-awards.com.

À propos de la Fondation des prix pour les médias canadiens

La Fondation des prix pour les médias canadiens est un organisme de charité national bilingue fondé en 1977 dont la mission est de célébrer et promouvoir l'excellence en journalisme et en création visuelle par l'intermédiaire de concours de journalisme. La Fondation gère trois programmes de prix bilingues : les Prix du magazine canadien, les Prix du magazine canadien : B2B, et les Prix d'excellence en publication numérique.

SOURCE Fondation des prix pour les médias canadiens

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 10:00 et diffusé par :