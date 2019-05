Invitation aux médias - Investissements pour la Station de ski Le Valinouët





SAGUENAY, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 3 mai prochain.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Dubuc, M. François Tremblay, et du préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Gérald Savard.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 3 mai 2019



Heure : 9 h



Lieu : Station de ski Le Valinouët

Resto-Pub La Remontée

200, route Valinouët

Saint-David-de-Falardeau (Québec) G0V 1C0

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 10:00 et diffusé par :