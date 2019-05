DIAGNOS s'allie à un distributeur de cannabis médical





BROSSARD, Québec, 01 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos Inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX Venture: ADK), (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, est heureuse d'annoncer la signature d'une entente d'un an (« l'Entente ») avec Organic Medical Growth OMG3 Inc. (« OMG »), qui va permettre l'accès, pour DIAGNOS, à plus de 7 800 points de vente en Colombie.



En vertu de l'Entente, DIAGNOS va rendre disponible sa plateforme de détection précoce de la rétinopathie diabétique CARA dans cinq pharmacies en Colombie. Cela servira également de point de départ pour le partenariat entre les deux sociétés, qui sont toutes deux résolues à travailler conjointement sur de futures initiatives ciblant l'utilisation de l'huile de CBD et d'autres dérivés du cannabis pour le diabète.

«Nous sommes très heureux de nous associer à OMG afin de proposer notre solution rétinienne utilisant l'IA en Colombie afin que des milliers de patients puissent en bénéficier. Nous nous engageons également à explorer les possibilités de combiner prochainement les solutions d'IA de DIAGNOS pour la détection précoce de pathologies avec des médicaments à base de cannabis», a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

« Nous sommes ravis d'avoir la plateforme, propriété de DIAGNOS, en Colombie via le réseau de distribution de notre partenaire. En tant que société canadienne implantée en Colombie, nous sommes heureux de pouvoir établir des liens et faciliter les relations entre les entreprises des deux pays, en particulier lorsqu'elles offrent de nouvelles solutions d'IA pouvant avoir un impact direct et profiter aux personnes souffrant de conditions médicales spécifiques. Nous prévoyons explorer d'autres domaines de collaboration avec DIAGNOS, notamment des possibilités de recherche et de développement de produits à base de cannabis pouvant être utilisés par les personnes atteintes de rétinopathie diabétique et d'autres affections liées au diabète », a déclaré M. Jorge Diaz, fondateur et chef de la direction de Organic Medical Growth OMG3 Inc.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sur DIAGNOS sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com

À propos de OMG

OMG est une société canadienne et une société de portefeuille avec pour mission la production et la distribution de l'huile de CBD de source organique de haute qualité à des fins médicinales auprès de plus de 7 800 points de vente en Colombie.

De plus amples informations sur OMG sont disponibles sur le site web www.organicmedicalgrowth.com

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

