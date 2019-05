Bluware fait l'acquisition de Kalkulo AS





HOUSTON, 1 mai 2019 /PRNewswire/ -- Bluware Corp., la plateforme d'innovation numérique pour les données sismiques, annonce aujourd'hui l'acquisition de la société Kalkulo AS, située à Oslo. Depuis sa création en 2006 en tant que filiale commerciale du Simula Research Laboratory, Kalkulo a établi des collaborations de recherche et développement (R&D) complètes et à long terme avec Equinor® et d'autres sociétés énergétiques hautement respectées. Leader dans le domaine des logiciels de modélisation computationnelle et de la R&D, Kalkulo apporte une vaste expertise dans l'apprentissage automatique, la science des données et le cloud computing (informatique en nuage) haute performance.

Ottar Hovind, directeur de Simula Innovation, a déclaré : «?Nous attendons avec impatience la prochaine phase de croissance. Il existe de nombreuses synergies avec les capacités actuelles de Bluware et, ensemble, nous contribuerons à relever certains des plus grands problèmes auxquels le marché de l'énergie est confronté aujourd'hui, en utilisant les nouvelles technologies numériques.?»

«?Kalkulo a sans cesse ciblé la transformation de la recherche computationnelle de pointe en valeur pour l'utilisateur final pour la modélisation géologique et géophysique. Dotés de la technologie de Bluware, nous nous attèlerons à des problèmes complexes, au bénéfice de nos clients existants et nouveaux?», a déclaré le Dr. Are Magnus Bruaset, PDG de Kalkulo.

«?Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de Kalkulo. La qualité de leur équipe, de leur technologie et de leurs clients correspond parfaitement aux forces de Bluware. Cette acquisition créera une valeur importante pour nos clients?», a commenté Dan Piette, PDG de Bluware.

L'expertise de Kalkulo dans l'apprentissage automatique, l'analyse de données et la modélisation computationnelle se marient efficacement avec l'intérêt de Bluware pour permettre aux sociétés pétrolières et gazières de créer de la valeur commerciale à partir de quantités massives de données. La valeur créée par cette acquisition apporte sur le marché une plateforme logicielle complète et évolutive, des micro-services d'apprentissage profonds interactifs, ainsi qu'une expérience de conseil permettant aux entreprises d'exploitation et production d'accélérer leurs initiatives de transformation numérique.

Le personnel de Kalkulo collaborera avec Bluware à Oslo, en Norvège, pour former une centrale électrique locale, prête à servir des clients européens avec une expertise et une technologie de pointe.

Renevo Capital Limited a agi à titre de conseiller financier exclusif de Kalkulo AS.

À propos de Bluware Corp.

Bluware Corp. est une société privée qui permet aux sociétés pétrolières et gazières de stimuler l'innovation au sein des entreprises en utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour résoudre les objectifs les plus difficiles dans le monde pétrotechnique. La plateforme logicielle Headwave de Bluware est utilisée par certains des plus grands noms de l'exploitation et de la production pour accélérer la transformation numérique et les initiatives cloud. Veuillez consulter www.bluware.com.

À propos de Kalkulo AS

Kalkulo a été fondée en 2006 en tant que filiale commerciale du Simula Research Laboratory. Alors que la mission initiale de Kalkulo était de s'occuper du développement technologique lié à une collaboration complète et à long terme en R&D avec Equinor®, l'entreprise s'est développée pour couvrir un portefeuille diversifié de clients principalement dans le secteur de l'énergie. Bien que Kalkulo travaille principalement dans le secteur pétrolier et gazier, apportant des méthodes avancées pour la modélisation computationnelle et l'analyse de données, nous sommes également impliqués dans la création de solutions logicielles pour les énergies renouvelables et la surveillance environnementale. Consultez www.kalkulo.no.

À propos de Renevo Capital Limited

Renevo Capital Limited fournit des services indépendants de fusions-acquisitions et de conseil en capitaux privés aux clients du secteur des technologies, médias et télécommunications. Renevo se différencie de ses concurrents car l'équipe se compose d'anciens entrepreneurs, de personnes qui ont dirigé d'importantes divisions d'entreprises et de banquiers d'affaires. Consultez www.renevocap.com.

