Retour du concours TELUS Pitch avec la jurée et spécialiste des affaires Arlene Dickinson Plus de 150 000 $ à gagner pour les propriétaires de petites entreprises canadiennes





SONDAGE : 66 % des répondants estiment que pour lancer une entreprise, il faut avant tout avoir accès au financement nécessaire.



TORONTO, 01 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec la jurée et spécialiste des affaires Arlene Dickinson, TELUS annonce le retour de TELUS Pitch (en anglais seulement), le plus grand concours au Canada destiné aux petites entreprises. Plus de 150 000 $ sont à gagner. Dès aujourd'hui et jusqu'au 23 juin, les propriétaires de petites entreprises peuvent s'inscrire à TELUS Pitch pour remporter une somme qui les aidera à atteindre leurs objectifs commerciaux et à contribuer au mieux-être de la collectivité. Les petites entreprises constituent près de 98 pour cent des entreprises canadiennes. Quelque 100 000 d'entre elles voient le jour chaque année. Selon un nouveau rapport commandé par TELUS, 51 pour cent des Canadiens disent avoir eu une idée d'entreprise à lancer, mais 66 pour cent déclarent s'être heurtés avant tout à un problème d'accès au financement.

Associée ordinaire au sein de District Ventures Capital et jurée dans le cadre de l'émission Dragon's Den de la CBC, Arlene Dickinson poursuit son partenariat avec TELUS en tant que juge en chef du concours. Elle aidera les finalistes de TELUS Pitch à peaufiner leurs présentations en vue de la grande finale diffusée en direct le 30 juillet, lors de laquelle ils tenteront de remporter le grand prix de 100 000 $.

« En affaires, il faut avant tout savoir convaincre. Les entrepreneurs s'y emploient constamment, pour obtenir de l'argent et du soutien, pour conquérir des clients, explique Mme Dickinson. Et ce n'est pas facile. Interrogés par TELUS, deux Canadiens sur trois ont avoué leur nervosité à l'idée de devoir convaincre des investisseurs en capital de risque. C'est là que des programmes comme TELUS Pitch peuvent aider en permettant aux petits entrepreneurs d'accéder au financement nécessaire, de se faire connaître de gens qui partagent leur état d'esprit, et de bénéficier de l'expérience de femmes et d'hommes d'affaires canadiens de premier plan pour parfaire leurs présentations. »

L'édition 2019 de TELUS Pitch sera aussi commanditée par Samsung, Facebook, ainsi que la petite entreprise canadienne Workhaus qui exploite huit espaces de travail en commun à Toronto, ainsi qu'un à Kitchener-Waterloo et un autre à Calgary.

« Les petites entreprises font partie intégrante de l'économie canadienne. Elles sont depuis longtemps au coeur de la culture de TELUS qui consiste à redonner, souligne Roi Ross, vice-président, Solutions aux PME, TELUS. Près d'un tiers des Canadiens estiment que notre nation doit faire plus pour soutenir les petites entreprises. C'est pourquoi TELUS a mis sur pied au profit des entrepreneurs un solide système de financement reposant sur des initiatives comme TELUS Pitch. Il leur procure le financement et le mentorat nécessaires, sans obligation en retour. »

Les prix en jeu dans le cadre de TELUS Pitch sont les suivants :

Grand prix :

100 000 $ en argent, décernés lors de la grande finale en direct, le 30 juillet.

En plus de ces 100 000 $, un don de 10 000 $ sera versé au nom du gagnant à la Fondation TELUS pour un futur meilleur. La Fondation vise à offrir un avenir meilleur aux enfants vulnérables en finançant des programmes technologiques novateurs qui leur permettent d'accéder à la santé et à l'éducation.

Prix pour les finalistes :

Les finalistes du concours recevront chacun la somme de 10 000 $.

Prix Effet dans la communauté :

Produits technologiques de Samsung (valeur : 5 000 $)

Services de marketing prodigués par Eighty-Eight (valeur : 5 000 $)

Heures de consultation auprès de TELUS Capital de risque

Jeune pousse la plus prometteuse :

Publicité sur Facebook (valeur : 5 000 $)

Adhésion d'un an à Workhaus (valeur : 4 200 $)

Séance de programmation avec un spécialiste de Facebook

Prix Entreprise multiculturelle de l'année :

Services de marketing prodigués par Response (valeur : 5 000 $)

Adhésion d'un an à Workhaus (valeur : 4 200 $)

Heures de consultation auprès de TELUS Capital de risque

« Ça a été extraordinairement gratifiant de voir des petites entreprises comme Vancouver Island Salt Co., Aquamobile ou encore la première grande gagnante de TELUS Pitch, iMerciv, prospérer depuis quelques années en investissant à bon escient leur prix de 100 000 $, déclare Suzanne Trusdale, vice-présidente, Solutions aux PME, TELUS. TELUS Pitch montre à quel point le financement et le mentorat obtenus peuvent bénéficier aux propriétaires d'entreprise. Nous sommes ravis de proposer une nouvelle édition du concours cette année. »

Pendant toute la durée du concours, un ascenseur grandeur nature sera installé par TELUS sur les lieux des divers événements destinés aux petites entreprises. Les entrepreneurs pourront y monter pour y enregistrer leur présentation éclair de 60 secondes. Ces événements se dérouleront entre autres à Markham, Brampton, Toronto, Waterloo, Calgary et Vancouver (Surrey).

Se joindront à Arlene Dickinson en tant que juges du concours TELUS Pitch 2019 :

Suzanne Trusdale , vice-présidente, Solutions aux PME, TELUS

, vice-présidente, Solutions aux PME, TELUS Jennifer Safruk , vice-présidente, Vente et gestion des produits mobiles, Samsung Canada

, vice-présidente, Vente et gestion des produits mobiles, Samsung Canada Richard Osborn , partenaire directeur, TELUS Capital de risque

, partenaire directeur, TELUS Capital de risque Kevin Au-Yeung , président, InnoVision

, président, InnoVision Garrick Tiplady, directeur général, Facebook et Instagram Canada

Pour participer à TELUS Pitch*, surveillez les annonces à venir. Pour tout savoir sur le concours, consultez telus.com/pitch.*Le concours n'est pas offert aux résidents du Québec.

Méthodologie du sondage

Sondage en ligne mené au nom de TELUS du 15 au 20 mars, auprès d'un échantillonnage représentatif (N1,000) de membres canadiens du Angus Reid Forum. Ce sondage a été mené en français et en anglais.

