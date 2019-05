10 M$ par année pour le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer la mise en oeuvre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR), un nouvel outil de développement économique conçu spécialement pour la région de la Capitale-Nationale.

Ce nouveau programme, géré par le Secrétariat à la Capitale-Nationale, vient remplacer le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale. Il disposera d'une enveloppe de 21 M$ additionnels sur 5 ans, soit une augmentation annuelle considérable de 4,3 M$, près du double du budget consacré lors des années antérieures.

Le PAAR veut faciliter la réalisation de projets qui favoriseront l'attractivité, la vitalité des communautés ainsi que le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale, tout en contribuant à son positionnement concurrentiel. Il s'adresse, entre autres, aux organismes à but non lucratif, aux municipalités et municipalités régionales de comté, à la Communauté métropolitaine de Québec et aux conseils de bande de communautés autochtones.

Citation :

« Il m'apparait incontournable de préciser que ces fonds dédiés au développement économique de notre région n'ont jamais été indexés depuis les 15 dernières années. Avec ce nouveau programme, notre gouvernement démontre une fois de plus que le développement de la grande région de la Capitale-Nationale, qui s'étend de Portneuf à Charlevoix, est une priorité pour nous. Enfin, nous aurons tous les outils en main pour répondre efficacement aux multiples enjeux de la région sur les plans économique, touristique, culturel et social. C'est l'occasion de voir plus loin et d'innover ! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le programme s'articule autour de trois axes :

Soutenir les événements culturels, touristiques et sportifs;



Dynamiser les territoires tout en favorisant la vitalité des communautés dans une perspective de développement durable;



Cibler les enjeux spécifiques de la région de la Capitale-Nationale et y répondre.

Contribuer au positionnement concurrentiel de la Capitale-Nationale, favoriser la tenue d'événements d'envergure, inciter les gens à s'y établir, ou encore d'y séjourner à des fins touristiques sont parmi les objectifs du PAAR.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale assure le lien entre les partenaires locaux, régionaux et gouvernementaux en agissant en concertation avec ceux-ci dans le but de contribuer à l'essor de la région.

