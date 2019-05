La SOGP annonce la nomination d'une nouvelle directrice financière





TORONTO, le 1er mai 2019 /CNW/ - La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) a annoncé aujourd'hui que Kathy Jenkins occupera le poste de directrice financière à compter du 1er mai 2019. Elle relèvera du président et chef de la direction, Bert Clark, et succèdera à Michel Paradis, qui a annoncé son départ prochain à la retraite.

« La SOGP est ravie de voir une meneuse qui a fait ses preuves comme Kathy se joindre à notre équipe, a déclaré Bert Clark, président et chef de la direction. Elle possède une solide expérience de travail dans les milieux de la finance et des investisseurs ainsi qu'une capacité évidente à gérer des structures financières complexes tout en collaborant avec des équipes d'entreprises pour accroître l'efficacité et générer des résultats pour nos clients. »

Mme Jenkins était auparavant directrice générale, Financement des entreprises, à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC). Elle a également été première vice-présidente et directrice financière pour le compte de Gestion patrimoine et assurance mondiaux à la Banque Scotia, première vice-présidente des finances pour Fairmont Raffles Hotels International ainsi que vice-présidente, Ventes au détail, Patrimoine et financement d'infrastructure à la Banque CIBC.

Mme Jenkins détient un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto, en plus d'y être membre du comité d'audit. Elle détient les titres de comptable professionnelle agréée (CPA), de CA et de comptable agréée certifiée (Illinois) ainsi que le titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Société ontarienne de gestion des placements

La SOGP gère un actif de 63,3 milliards de dollars pour ses clients. Le mandat de cette organisation consiste à fournir aux grandes institutions du secteur public des services de gestion de placement, notamment des conseils sur la constitution de portefeuilles, un meilleur accès à diverses gammes de catégories d'actifs et des capacités de gestion du risque très perfectionnées. La SOGP est une organisation indépendante qui exploite ses activités indépendamment du gouvernement. Elle est guidée par un conseil d'administration très expérimenté et professionnel. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.imcoinvest.com et suivre le fil @IMCOinvest sur Twitter.

Pour en savoir plus

Neil Murphy

Vice-président, Communications d'entreprise

416 607-7811

neil.murphy@imcoinvest.com

SOURCE Investment Management Corporation of Ontario [IMCO]

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 09:30 et diffusé par :