CONCLUSION DE L'ACQUISITION DE COGECO PEER 1 PAR DIGITAL COLONY





Cogeco Peer 1, un fournisseur de premier plan de colocation, de connectivité réseau et de services gérés, annonce aujourd'hui la conclusion de son acquisition par Digital Colony, une firme d'investissement mondiale dédiée aux occasions stratégiques en matière d'infrastructures numériques. La compagnie, qui exercera ses activités à titre d'entreprise autonome, faisait auparavant partie de Cogeco Communications inc. (TSX : CCA). La transaction a été annoncée pour la première fois le 27 février 2019.

Le siège social de Cogeco Peer 1 demeurera à Toronto et l'entreprise continuera de prioriser l'engagement des employés et le succès des clients et partenaires par l'entremise de deux unités d'affaires. La nouvelle unité d'affaires Fibre se concentrera sur le développement des actifs de fibre de l'entreprise qui comprennent actuellement plus de 3300 kilomètres de fibre dense dans des régions métropolitaines de deux des plus importants marchés urbains du Canada. Elle deviendra le premier fournisseur d'hébergement neutre d'infrastructure à petites cellules et 5 G et de connectivité par fibre optique aux clients de gros et aux entreprises au pays. La seconde unité d'affaires se concentrera, quant à elle, à enrichir le portefeuille de centres de données de l'entreprise qui se trouvent en Amérique du Nord et en Europe, en offrant des solutions hybrides et des services gérés à une clientèle mondiale de premier ordre.

« Alors que le monde dépend de plus en plus des technologies sans fil et des appareils mobiles, un meilleur accès à des actifs d'infrastructures numériques et à du stockage en nuage est impératif », a déclaré Susan Bowen, chef de la direction de Cogeco Peer 1. « C'est avec enthousiasme que nous satisferons les besoins en matière de fibre et de centres de données d'une variété de clients, des opérateurs de réseau mobile aux grandes entreprises, et ce, à titre d'entreprise autonome. »

« L'équipe de direction en place chez Cogeco Peer 1 est solide et saura diriger l'entreprise alors qu'elle entre dans la prochaine phase de sa croissance et de son évolution », a indiqué Steven Sonnenstein, un directeur général chez Digital Colony. « Nous sommes très heureux d'appuyer l'équipe de direction alors qu'elle développe l'entreprise, en offrant un service de qualité supérieure à des clients des quatre coins du globe en tant que fournisseur d'hébergement neutre d'infrastructure numérique. »

RBC Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier exclusif de Digital Colony, Miller Thomson LLP, le conseiller juridique de la société et la Banque TD a dirigé le financement par emprunt. BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier exclusif de Cogeco Communications et Stikeman Elliott LLP a fourni les conseils juridiques.

À PROPOS DE COGECO PEER 1

Cogeco Peer 1 est un fournisseur mondial de produits et services interentreprises essentiels, tels que la colocation, la connectivité réseau, l'hébergement, l'informatique en nuage et les services gérés qui permet aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises, leur offrant la possibilité d'accéder, de déplacer, de gérer et de stocker leurs données critiques à travers le monde en étant appuyées par un soutien à la clientèle supérieur. Cogeco Peer 1 est une société de portefeuille détenue par Digital Colony, une société d'investissement internationale dédiée aux occasions stratégiques en matière d'infrastructure numérique. Pour de plus amples informations, visitez www.cogecopeer1.com/FR.

À PROPOS DE DIGITAL COLONY

Digital Colony est une société d'investissement internationale dédiée aux occasions stratégiques en matière d'infrastructure numérique. La société a été lancée en 2018 par Digital Bridge Holdings, LLC, l'un des principaux investisseurs et exploitants d'entreprises offrant la prochaine génération de connectivité mobile et Internet, et Colony Capital inc. (NYSE : CLNY), un chef de file mondial dans le domaine de l'immobilier et de la gestion de placements. La société réunit l'expertise sectorielle, opérationnelle et d'investissement de Digital Bridge dans le secteur des télécommunications et les 26 années d'expérience de Colony Capital comme gestionnaire d'investissement mondial. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.digitalcolony.com.

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 09:20 et diffusé par :