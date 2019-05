Cogeco Communications inc. annonce la conclusion de la vente de Cogeco Peer 1 à Digital Colony





MONTRÉAL, 01 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) («?Cogeco Communications?» ou la «?Société?») confirme avoir conclu la vente de sa filiale Cogeco Peer 1 à des sociétés affiliées de Digital Colony, une firme d'investissement mondial dédiée aux occasions stratégiques en matière d'infrastructures numériques.



Cogeco Communications souhaite remercier tous les employés de Cogeco Peer 1 pour leur dévouement au cours des dernières années et anticipe avec enthousiasme de collaborer avec Digital Colony dans l'avenir.

Cogeco Communications utilisera une grande partie du produit net de cette vente pour rembourser les montants prélevés sur la facilité de crédit renouvelable de la Société et prévoit utiliser une partie du produit net restant pour racheter des actions à droit de vote subalterne en vertu d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

